Obed Vargas recibe pasaporte español y abre nuevo escenario en el Atlético de Madrid / Europa Press Sports

Obed Vargas dio un paso clave para consolidar su carrera en Europa tras obtener el pasaporte español gracias a la nacionalidad de su madre. El mediocampista ligado al Atlético de Madrid dejará de ocupar plaza de extracomunitario, aunque su continuidad con el equipo de Diego Simeone todavía no está asegurada rumbo a la temporada 2026.

Obed Vargas / Europa Press Sports Ampliar

¿Por qué el pasaporte español cambia el panorama de Obed Vargas?

La obtención del pasaporte español representa una ventaja importante para el futuro europeo de Obed Vargas. Hasta ahora, el mediocampista ocupaba una plaza de extranjero dentro del fútbol español, situación que suele limitar registros y movimientos en varios clubes de LaLiga. Con la nacionalidad española, el mexicano ya no contará como extracomunitario y eso facilita su permanencia o una posible cesión dentro de España.

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El tema administrativo era uno de los puntos que generaban dudas alrededor de su continuidad en el Atlético de Madrid, especialmente considerando la cantidad de jugadores no comunitarios que suelen integrar las plantillas europeas.

¿Obed Vargas seguirá en Atlético de Madrid?

Por el momento, el futuro del mediocampista todavía no está definido. Diversos reportes desde España apuntan a que existen equipos interesados en solicitar la cesión de Obed Vargas después del Mundial de 2026. La intención sería darle más minutos y continuidad en Primera División para acelerar su desarrollo competitivo.

Cuando el mexicano llegó al Atlético de Madrid, una de las ideas iniciales era enviarlo a préstamo para adaptarse al fútbol español. Sin embargo, el cuerpo técnico encabezado por Simeone decidió mantenerlo dentro del grupo durante la parte final de la temporada.

Aunque no tuvo una participación constante, sí dejó buenas sensaciones cada vez que fue requerido, especialmente por su capacidad para distribuir el balón y sostener el ritmo en el mediocampo.

¿Qué piensa Simeone sobre Obed Vargas?

Dentro del club existe buena valoración sobre las condiciones futbolísticas del mexicano. El estilo competitivo y la personalidad de Vargas encajan con varios de los principios que históricamente busca Simeone en sus futbolistas: intensidad, sacrificio y fortaleza mental.

Desde su llegada a Madrid, el propio jugador habló sobre esa conexión con la identidad rojiblanca: “Me identifico con la lucha, el coraje y el corazón del Atlético”, comentó el mediocampista durante sus primeras entrevistas con el club español.

También destacó el respaldo de su familia en un proceso que comenzó lejos del foco mediático, creciendo en Alaska antes de abrirse paso rumbo al fútbol europeo.

Atlético de Madrid vs Getafe / Europa Press Sports Ampliar

¿Quién es Obed Vargas y por qué ilusiona a México?

Obed Vargas nació en Alaska, pero eligió representar a México gracias a las raíces familiares de sus padres mexicanos, particularmente de Michoacán.

El mediocampista se convirtió rápidamente en uno de los jóvenes con mayor proyección para el fútbol mexicano debido a su madurez táctica, capacidad física y personalidad dentro del campo.

Su evolución en Europa también lo coloca como un candidato fuerte para integrarse de manera estable a la Selección Mexicana en el proceso rumbo al Mundial 2026.

Con apenas 21 años, Vargas aparece como parte de la nueva generación que busca darle profundidad y dinamismo al mediocampo del Tri.

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Próximos pasos para Obed Vargas y Atlético de Madrid

La directiva del Atlético de Madrid deberá definir en las próximas semanas si Obed Vargas continuará dentro del primer equipo o saldrá cedido para ganar experiencia.

Mientras tanto, el mexicano buscará mantenerse dentro del radar de la Selección de fútbol de México rumbo a la Copa Mundial 2026, donde espera competir por un lugar en la lista definitiva del Tri.