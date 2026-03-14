Obed Vargas levanta la mano ante la lesión de Marcel Ruiz; debuta como titular del Atleti en La Liga / Pressinphoto

Obed Vargas dio uno de los pasos más importantes de su carrera en Europa al disputar su primera titularidad con el Atlético de Madrid en La Liga; el mediocampista mexicano apareció en el once inicial del cuadro colchonero durante la victoria 1-0 frente al Getafe, en un partido donde cumplió con un desempeño sólido en el mediocampo.

Atlético de Madrid vs Getafe / Soccrates Images Ampliar

El futbolista inició el encuentro dentro del esquema del técnico Diego Simeone, desempeñando funciones en la base del mediocampo. Desde esa zona se encargó de conectar la línea defensiva con la zona de creación, participando activamente en la salida del balón y en la construcción del juego.

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Vargas permaneció 72 minutos en el terreno de juego, periodo en el que mostró orden táctico y seguridad en cada intervención. Respondió a las exigencias del sistema del equipo y mantuvo equilibrio en la zona media durante gran parte del encuentro.

Uno de los datos que respaldan su actuación fue la precisión en el manejo del balón. El mexicano registró un 89 por ciento de efectividad en sus pases, un indicador que refleja su capacidad para conservar la posesión y darle continuidad al funcionamiento del Atlético en el mediocampo.

La titularidad representa un avance significativo en su proceso dentro del club español. En semanas anteriores Vargas había tenido participación con el primer equipo principalmente entrando desde el banquillo e incluso hubo partidos en los que no fue convocado, por lo que este partido marca un paso importante en su consolidación.

Primera titularidad 🇲🇽 pic.twitter.com/bpwEyCOzTS — Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2026

El encuentro se resolvió rápidamente para el conjunto colchonero. Apenas al minuto 8, el argentino Nahuel Molina anotó el único gol del compromiso, ventaja que terminó siendo suficiente para asegurar los tres puntos ante el conjunto azulón.

Más allá del resultado, la actuación del mediocampista también adquiere relevancia en el panorama de la Selección Mexicana. Tras la lesión de Marcel Ruiz, quien quedó fuera de actividad por una rotura de ligamento cruzado y menisco, Vargas emerge como una opción que podría entrar en la convocatoria que prepara Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

La titularidad de Obed Vargas en el fútbol español no solo representa un momento especial en su carrera, sino también una oportunidad para seguir sumando minutos en uno de los equipos más competitivos de La Liga y fortalecer sus aspiraciones de llegar a la Copa del Mundo.