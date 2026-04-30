Fan Fest El Clásico en CDMX: Barcelona vs Real Madrid Gratis en el Velódromo / Yasser Bakhsh

¡La pasión de LaLiga regresa a la Ciudad de México! Prepárate para vivir el partido más emocionante del mundo en una experiencia única diseñada para los verdaderos aficionados al fútbol.

Barcelona / Alex Caparros Ampliar

Detalles del Evento: Barcelona vs. Real Madrid

El próximo domingo 10 de mayo, el Velódromo Olímpico Agustín Melgar se vestirá de gala para recibir el Fan Fest de El Clásico. Podrás disfrutar del enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en un ambiente vibrante rodeado de otros fans.

Fecha: Domingo 10 de mayo

Domingo 10 de mayo Hora: 13:00 horas

13:00 horas Lugar: Velódromo Olímpico Agustín Melgar, CDMX

Velódromo Olímpico Agustín Melgar, CDMX Costo: ¡Entrada GRATUITA!

¿Cómo conseguir tus boletos para el Fan Fest?

Asegurar tu lugar es sumamente sencillo. Sigue estos pasos para obtener tu acceso aquí:

Regístrate en MILIGA: Ingresa con tu correo y genera una contraseña. Si ya tienes cuenta, solo inicia sesión con tus datos. Confirma tu asistencia: Hazlo lo antes posible, ya que el cupo es limitado. Recibe tu acceso: Se enviará un email con tu entrada gratuita 6 días antes del evento.

Vinicius Jr. / Soccrates Images Ampliar

Vive la experiencia inolvidable de LaLiga

No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta rivalidad histórica. Regístrate ahora mismo en el enlace oficial de MILIGA y asegura tu lugar para vivir una tarde llena de fútbol y emoción.