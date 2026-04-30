Fan Fest El Clásico en CDMX: Barcelona vs Real Madrid Gratis en el Velódromo
¡LaLiga regresa a México! Vive el Barcelona vs Real Madrid en el Fan Fest de la CDMX este 10 de mayo. Registro gratuito aquí. ¡No te quedes fuera!
¡La pasión de LaLiga regresa a la Ciudad de México! Prepárate para vivir el partido más emocionante del mundo en una experiencia única diseñada para los verdaderos aficionados al fútbol.
Detalles del Evento: Barcelona vs. Real Madrid
El próximo domingo 10 de mayo, el Velódromo Olímpico Agustín Melgar se vestirá de gala para recibir el Fan Fest de El Clásico. Podrás disfrutar del enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid en un ambiente vibrante rodeado de otros fans.
- Fecha: Domingo 10 de mayo
- Hora: 13:00 horas
- Lugar: Velódromo Olímpico Agustín Melgar, CDMX
- Costo: ¡Entrada GRATUITA!
¿Cómo conseguir tus boletos para el Fan Fest?
Asegurar tu lugar es sumamente sencillo. Sigue estos pasos para obtener tu acceso aquí:
- Regístrate en MILIGA: Ingresa con tu correo y genera una contraseña. Si ya tienes cuenta, solo inicia sesión con tus datos.
- Confirma tu asistencia: Hazlo lo antes posible, ya que el cupo es limitado.
- Recibe tu acceso: Se enviará un email con tu entrada gratuita 6 días antes del evento.
Vive la experiencia inolvidable de LaLiga
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta rivalidad histórica. Regístrate ahora mismo en el enlace oficial de MILIGA y asegura tu lugar para vivir una tarde llena de fútbol y emoción.