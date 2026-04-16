Lionel Messi compra a un histórico de España: ¿Cuál es el nuevo club del astro argentino?

Esta mañana se dio a conocer que Lionel Messi, junto con su entorno, adquirió el 100% del club español UE Cornellà, equipo que actualmente milita en la tercera división del fútbol español.

Lionel Messi / Stephen Nadler/ISI Photos Ampliar

Con esta operación, el conjunto catalán pasa a estar completamente bajo la propiedad del astro argentino. A lo largo de su historia, su mejor participación ha sido en la Primera Federación, y uno de sus logros más destacados fue la eliminación al Atlético de Madrid en la Copa del Rey en el año 2021. Se trata de una institución que ha pasado la mayor parte de su trayectoria en categorías inferiores, por lo que la llegada de Messi genera expectativas sobre un posible crecimiento deportivo e institucional.

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Esta es la primera ocasión en la que “La Pulga” adquiere en su totalidad un club. Cabe recordar que ya formaba parte de otro proyecto, aunque no como único propietario, junto al charrúa Luis Suárez. Se trata del Deportivo LSM, equipo que compite en Uruguay y que recientemente logró el ascenso a la Divisional C. Desde la llegada de ambos futbolistas, el club ha mostrado una evolución positiva y disputa sus encuentros como local en la Ciudad Deportiva Luis Suárez.

NUEVA INVERSIÓN🚨🚨🚨



Lionel Messi ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, el astro argentino refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y… pic.twitter.com/M4fbpdMLgq — W Deportes (@deportesWRADIO) April 16, 2026

Ahora, Messi inicia una nueva etapa como propietario único, esta vez en el fútbol español, con el objetivo de construir un proyecto propio. Su incursión refuerza su interés en el desarrollo de jóvenes talentos, lo que podría representar una gran oportunidad tanto para el club catalán que buscará subir de la Tercera Federación.

Habrá que esperar los próximos meses para ver cómo responde la institución ante esta nueva administración y si logra traducir esta inversión en resultados dentro y fuera del campo.