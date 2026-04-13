Messi le rompe el lente de la cámara a fotógrafo durante entrenamiento del Inter Miami

El futbolista argentino Lionel Messi protagonizó un curioso incidente al romper el lente de la cámara de un fotógrafo durante una sesión de calentamiento del Inter Miami CF, en un hecho que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lionel Messi / Icon Sportswire Ampliar

El disparo de Lionel Messi impacta en la cámara de un reportero gráfico

El suceso ocurrió mientras el equipo realizaba trabajos previos al de la MLS entre Inter Miami y Austin, cuando un potente disparo de Messi terminó impactando directamente en el equipo de un reportero gráfico que se encontraba cubriendo la práctica. La fuerza del remate fue suficiente para dañar el lente de la cámara, dejando al profesional sorprendido por lo ocurrido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi recuerda la polémica pelea con Canelo Álvarez en redes sociales, en Qatar 2022: ¿De qué se trató?

El incidente se vuelve viral por la potencia del remate del argentino

De acuerdo con la información difundida, el momento fue captado en video por una periodista que estaba cerca del fotógrafo afectado, lo que permitió que la escena se viralizara rápidamente en plataformas digitales. En las imágenes se observa cómo el balón se desvía tras el disparo del astro argentino y termina golpeando el equipo de trabajo del reportero.

Tras el impacto, el fotógrafo reaccionó con sorpresa y resignación al ver su cámara dañada, mientras que la situación generó comentarios entre los presentes, quienes destacaron el inusual accidente provocado por uno de los tiros del capitán del Inter Miami. El hecho también generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios bromearon con la potencia del disparo del campeón del mundo.

Otra colega del fotógrafo bromeó con el afectado diciéndole: “pero te lo rompió Messi”, frase que hizo reír al fotógrafo y así terminar con el doloroso momento para convertirlo en una anécdota difícil de olvidar.