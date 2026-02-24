Lionel Messi recuerda la polémica pelea con Canelo Álvarez en redes sociales, en Qatar 2022: ¿De qué se trató?

Lionel Messi recordó y aclaró la polémica que tuvo con Saúl “Canelo” Álvarez durante el Mundial de Qatar 2022, específicamente tras el partido Argentina vs México, por victoria de 2-0 de la Albiceleste.

Todo surgió ya que después del encuentro, se viralizó un video del vestuario argentino donde se ve a Messi dejando en el suelo, o moviendo con el pie la camiseta de México que había intercambiado con Andrés Guardado. Muchos lo interpretaron como una falta de respeto, y Canelo reaccionó fuerte en redes sociales con mensajes como: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, defendiendo el honor de la playera tricolor y amenazando indirectamente.

En una entrevista para el podcast “Miro de Atrás” con Nahuel Guzmán, Messi lo recordó con calma y hasta con algo de gracia. Explicó que fue un malentendido total; al mencionar que la camiseta estaba sudada y transpirada, como pasa en todos los vestuarios después de un partido.

Asimismo, la tiró al piso momentáneamente, algo normal en el fútbol: “Es lo más normal del mundo, cualquiera que juega al fútbol y tiene vestuario sabe que es así”. Dijo que las redes sociales agrandaron todo: “Se hizo algo muy grande después de eso”, y que “ahí empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo, y la verdad es que nada que ver”.

Además, aclaró que nunca tuvo problemas con México ni con los mexicanos, que muchos fans del Barcelona, y ahora de otros equipos, le han demostrado cariño, y que probablemente solo unos pocos lo “odian” por esto, amplificado por las redes.

El astro argentino, señaló que que no entiende de dónde salió tanta rivalidad, y que él no sintió nada personal contra México. Messi también mencionó que ese partido contra México lo jugaron con miedo, porque una derrota los dejaba al borde de la eliminación en fase de grupos. Por ende, esta no fue una “pelea” real ni personal, sino una controversia viral en redes que Canelo impulsó en el momento, por lo que Messi desmintió como algo exagerado y sin importancia.