Toluca vs LA Galaxy: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los cuartos de final de Concacaf Champions Cup

El duelo entre LA Galaxy y Toluca define uno de los boletos a las semifinales de la Concachampions 2026, en una serie que llega con una ventaja importante para el conjunto mexicano. El partido de vuelta se disputará en Estados Unidos, donde el equipo de la MLS intentará aprovechar su condición de local para buscar una remontada complicada, mientras que Toluca llega con la misión de administrar la ventaja obtenida en casa y confirmar su clasificación.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Ozziel Herrera se va a Europa? El acto que podría indicar su salida de Tigres

¿Cómo quedó el partido de ida?

En el encuentro de ida, disputado en el Estadio Nemesio Diez, Toluca se impuso con un marcador de 4-2 sobre el LA Galaxy, en un partido donde el conjunto mexicano logró imponer condiciones ofensivas y capitalizar sus oportunidades.

Paulinho fue el héroe escarlata con un hat trick que confirma el gran momento que aún vive el delantero portugués. El resultado le permitió a los Diablos Rojos tomar una ventaja de dos goles en la eliminatoria, lo que obliga ahora al equipo estadounidense a plantear un partido mucho más agresivo en la vuelta si quiere mantenerse con vida en el torneo.

Con el global 4-2 a favor de Toluca, el panorama obliga al LA Galaxy a asumir riesgos desde el inicio del encuentro, ya que necesita al menos dos goles de diferencia para igualar la serie y mantener opciones de clasificación. Esto abre la posibilidad de un partido con espacios, donde el equipo mexicano podría encontrar oportunidades importantes al contragolpe si el Galaxy adelanta líneas en exceso.

Por su parte, Toluca llega con una ventaja que le permite manejar distintos escenarios del partido. Si bien no puede confiarse, el equipo mexicano tiene margen para jugar con mayor orden táctico, priorizar la solidez defensiva y buscar aprovechar errores del rival, especialmente en transiciones rápidas.

Una serie abierta con historia reciente entre Liga MX y MLS

La eliminatoria entre Toluca y LA Galaxy se ha caracterizado por su intensidad y equilibrio, reflejando el crecimiento competitivo entre clubes de la Liga MX y la MLS. Ambos equipos han protagonizado encuentros cerrados en el pasado reciente, incluyendo finales y torneos internacionales de la región.

Toluca vs LA Galaxy CONCACAF Champions Cup 2026 / Jam Media Ampliar

El partido de vuelta definirá el rumbo de la serie en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, en un duelo donde cada error puede ser determinante. LA Galaxy buscará una remontada que le permita avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Toluca vs LA Galaxy, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: miércoles 15 de abril

HORA: 19:00 hrs (tiempo del Centro de México)

ESTADIO: Dignity Health Sports Park (Estados Unidos)

TV: FOX