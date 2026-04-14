América vs Nashville: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los cuartos de final de Concacaf Champions Cup

Club América vs Nashville SC se preparan para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, en una eliminatoria que llega completamente abierta tras el empate sin goles en el encuentro de ida.

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La ida terminó 0-0 y deja todo por definirse en México

El primer duelo entre ambos equipos finalizó 0-0 en el GEODIS Park de Nashville, en un partido cerrado donde ninguno logró tomar ventaja en el marcador global. El Club América y Nashville SC dejaron todo por decidir en la vuelta, manteniendo la serie completamente equilibrada de cara al segundo compromiso.

Nashville 0-0 América cuartos de final ida Concachampions 2026 / Icon Sportswire Ampliar

América busca imponer su jerarquía en casa

El Club América afronta el duelo decisivo con la obligación de hacerse fuerte en territorio mexicano para avanzar a las semifinales del torneo. El equipo de la Liga MX llega con la intención de aprovechar su experiencia en este tipo de eliminatorias internacionales y romper la igualdad tras lo ocurrido en la ida.

El conjunto azulcrema sabe que un triunfo en casa será clave para mantenerse como uno de los favoritos al título de la Concachampions 2026. Además, podrá jugar en su máxima fortaleza, el Estadio Banorte (Azteca).

Nashville SC quiere dar la sorpresa como visitante

Nashville SC buscará dar el golpe en condición de visitante y lograr un resultado que le permita avanzar por primera vez a las semifinales del torneo. El equipo de la MLS ya demostró solidez defensiva en la ida, donde logró mantener su arco en cero, y ahora intentará ser más efectivo en ataque.

A seismic clash awaits in the Mexican capital 🏟️🌋



🔎: https://t.co/gRJte4i47s pic.twitter.com/WU3ktm2uJF — Nashville SC (@NashvilleSC) April 14, 2026

El conjunto estadounidense confía en competir de igual a igual en un escenario complicado como lo será su visita a México.

Una eliminatoria abierta en la Concachampions 2026

La serie entre Nashville SC y Club América se mantiene completamente abierta tras el empate 0-0 en la ida, lo que convierte el partido de vuelta en un duelo de alta tensión y máxima exigencia.

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Ambos equipos llegan con opciones de clasificación, en una eliminatoria donde la efectividad y los detalles marcarán la diferencia en la lucha por un lugar en las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026.

Nashville SC y Club América , DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: martes 14 de abril

HORA: 21:30 hrs (tiempo del Centro de México)

ESTADIO: Estadio Azteca

TV: FOX