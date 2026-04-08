Barcelona vs Atlético de Madrid: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los cuartos de final en UEFA Champions League

Partidazo en los cuartos de final en la UEFA Champions League cuando Barcelona reciba al Atlético de Madrid en el Camp Nou. La escuadra culé llega a este compromiso con el firme objetivo de tomar revancha después de lo sucedido en la serie de Copa del Rey cuando fueron superados por los colchoneros.

Barcelona VS Atlético de Madrid en UEFA Champions League Ampliar

Sin embargo, apenas este fin de semana los dirigidos por Hansi Flick vencieron a los rojiblancos con una remontada en los últimos minutos, por lo que buscarán seguir con la inercia positiva para llevarse un resultado que los haga soñar con el pase a la siguiente ronda.

Del otro lado, los comandados por el Cholo Simeone llegan con 3 derrotas consecutivas y su última presentación europea terminó con un descalabro frente al Tottenham en Inglaterra. A pesar de lo más recientes resultados adversos, los colchoneros también arriban con plantel completo y apostarán lo que resta de la temporada a pelear por el título en la Liga de Campeones de Europa.

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Quédate a vivir la pasión de la UEFA Champions League. Desde el Camp Nou, partidazo entre Barcelona y Atlético de Madrid, completamente en vivo a través de W Deportes.

Barcelona vs Atlético de Madrid: dónde, cuándo y a qué hora ver