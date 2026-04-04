Obed Vargas cumple los 90 minutos en la caída del Atlético ante el Barcelona / Aitor Alcalde

La noche en el Metropolitano ofreció un duelo vibrante que terminó con sabor amargo para el Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco cayó 2-1 ante el Barcelona en la jornada 30 de LaLiga, pese a haber tomado la ventaja y resistido durante largos tramos del encuentro.

Atlético de Madrid vs Barcelona / Aitor Alcalde Ampliar

El partido arrancó con intensidad y momentos de tensión constante. Fue al minuto 39 cuando Giuliano Simeone abrió el marcador, encendiendo a la afición local y perfilando una posible victoria ante uno de los rivales más poderosos del campeonato.

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La reacción del FC Barcelona no tardó en llegar. Apenas tres minutos después, al 42’, Marcus Rashford emparejó el marcador, devolviendo el equilibrio al juego y marcando el tono de un cierre de primera mitad cargado de presión.

El panorama se complicó aún más antes del descanso, cuando Nicolás González vio la tarjeta roja. Con un hombre menos, el Atlético se vio obligado a modificar su planteamiento y resistir el asedio rival durante toda la segunda parte.

Barcelona / Aitor Alcalde Ampliar

Obed Vargas, firme los 90 minutos en un escenario de máxima exigencia

En ese contexto, el mexicano Obed Vargas asumió un papel clave. Titular desde el inicio por decisión de Simeone, disputó los 90 minutos completos, mostrando orden táctico, despliegue físico y temple ante la presión constante del conjunto culé.

Durante el complemento, el Atlético de Madrid apostó por resistir, respaldado por las intervenciones de Juan Musso. Sin embargo, la insistencia del Barcelona terminó por inclinar la balanza en los minutos finales, cuando el desgaste ya era evidente.

Atlético de Madrid / Soccrates Images Ampliar

Al minuto 87, Robert Lewandowski apareció para sellar la remontada y asegurar los tres puntos. Aunque el resultado fue adverso, la actuación de Vargas dejó buenas sensaciones, consolidando su presencia en un duelo de alto nivel y reafirmando su crecimiento en el fútbol europeo.