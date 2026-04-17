Atlético de Madrid vs Real Sociedad: EN VIVO, dónde, cuándo y cómo ver la Final Copa del Rey / Angel Martinez

Atlético de Madrid y Real Sociedad se preparan para disputar la Final de la Copa del Rey 2026, un duelo que definirá al campeón en territorio andaluz y que reúne a dos equipos con aspiraciones claras de levantar el primer trofeo del año.

Atlético de Madrid / Europa Press Sports Ampliar

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega tras una eliminatoria intensa ante Barcelona, donde logró avanzar con un global de 4-3, destacando una contundente victoria en la ida que terminó siendo clave para su clasificación.

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Por su parte, la Real Sociedad selló su pase con autoridad al imponerse 2-0 en el global frente al Athletic Club, mostrando solidez defensiva y eficacia en momentos clave para meterse a la gran final.

El momento reciente marca diferencias, ya que el Atlético arrastra una racha de 4 derrotas en sus últimos 5 partidos oficiales, mientras que los de San Sebastián presentan mayor equilibrio con 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

En enfrentamientos directos, los colchoneros tienen ventaja reciente con 3 triunfos y 2 empates en los últimos 5 duelos ante la Real Sociedad, incluyendo un vibrante 3-2 en su choque más reciente.

El escenario será el Estadio La Cartuja de Sevilla, un recinto con capacidad para más de 70 mil aficionados que se prepara para recibir uno de los eventos más importantes del calendario futbolístico español.

Real Sociedad / NurPhoto Ampliar

¿Quién llega como favorito a la Final de la Copa del Rey 2026?

Aunque el Atlético de Madrid tiene dominio reciente en el historial y mayor experiencia con 10 títulos en la competición, su desgaste por competiciones europeas y su irregularidad reciente abren la puerta a una Real Sociedad que llega más fresca y con ambición de conquistar su cuarta copa.

El partido promete ser cerrado, con tendencia a pocos goles según antecedentes recientes, pero con dos equipos capaces de marcar diferencias en momentos clave y escribir un nuevo capítulo en la historia del torneo.