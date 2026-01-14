MLB regresa a México: Precios, dónde y cuándo comprar boletos para Diamondbacks y Padres en la Mexico City Series 2026 / Hector Vivas

La MLB regresa a México en 2026 con la Mexico City Series, un evento imperdible para los aficionados al béisbol en México. Se trata de una serie de dos juegos de temporada regular entre los Arizona Diamondbacks, que fungirán como locales, y los San Diego Padres.

Este será el tercer año consecutivo que la MLB trae partidos oficiales a la Ciudad de México, tras las exitosas series de 2023 (Padres vs. Giants) y 2024 (Astros vs. Rockies). La expectativa es alta, especialmente con equipos de la Liga Nacional y estrellas como Ketel Marte, Corbin Carroll (Diamondbacks) o Manny Machado y Fernando Tatis Jr.(Padres), lo que promete emociones fuertes en un estadio que ya ha demostrado ser un gran escenario para este tipo de eventos.

¿Cuándo serán los juegos entre los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres en el Estadio Alfredo Harp Helú?

Los juegos están programados para el sábado 25 de abril a las 4:00 p.m. y el domingo 26 de abril a las 2:00 p.m. en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, en la Ciudad de México.

¿Cómo comprar boletos para la MLB Mexico City Series 2026?

Los boletos se venden exclusivamente a través de Ticketmaster México o en las taquillas del Estadio Alfredo Harp Helú.

Venta general: Inicia el lunes 19 de enero de 2026 a las 11:00 horas .

Inicia el a las . Accede directamente en Ticketmaster y busca: “MLB Mexico City Series”, “Arizona Diamondbacks vs San Diego Padres” o los eventos del Estadio Alfredo Harp Helú del 25 y 26 de abril de 2026.

Los boletos para la MLB en México son limitados por juego, por lo que se recomienda comprarlos lo antes posible.

Precios de boletos para el Mexico City Series 2026

Los precios de los boletos varían por sección y por juego, pero las categorías principales reportadas son las siguientes en pesos mexicanos, sin cargos de servicio.

VIP : 4,800 pesos

: 4,800 pesos Platea Baja Central : 3980 pesos

: 3980 pesos Sección oro : 3,380 pesos

: 3,380 pesos Sección plata: 2,680 pesos

2,680 pesos Sección Bronce: 1,980 pesos

1,980 pesos Platea Central : 1,980 pesos

: 1,980 pesos Platea Lateral: 1,580 pesos

1,580 pesos Jardín Derecho: 980 pesos

980 pesos Jardín Izquierdo: 980 pesos

980 pesos Berma General derecho : 780 pesos

: 780 pesos Berma General izquierdo: 780 pesos

