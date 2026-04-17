Diablos Rojos vence a Piratas de Campeche: Robinson Canó brilla en el Juego Inaugural de la LMB / FOTO: @DiablosRojosMX

Arrancó una nueva temporada en la Liga Mexicana de Béisbol. La noche del jueves marcó la historia, pues comenzó un nuevo siglo en el béisbol de verano en nuestro país y fue en el Estadio Alfredo Harp Helú.

VICTORIA PARA EL MÉXICO ROJO 👺 pic.twitter.com/TbuE09ZVYb — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) April 17, 2026

Los Diablos Rojos del México recibieron a los Piratas de Campeche en el primero de los 3 juegos de la serie inaugural. El equipo escarlata se quedó con la victoria con una pizarra de 4 carreras a 2.

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El juego fue más cerrado de lo que se esperaba, aunque los locales pudieron batear de manera oportuna para amarrar su primera victoria de la temporada.

Los más destacados con la madera fueron: Robinson Canó y Julián Ornelas. Ambos lograron pegar par de imparables para impulsar a su equipo al triunfo. Por si fuera poco, es el séptimo triunfo al hilo de los Diablos en juego inaugural de la temporada.

Cabe señalar que la serie ante los Piratas de Campeche continuará este viernes y el último juego será el sábado por la tarde.