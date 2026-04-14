Banorte cierra alianza histórica con la Liga Mexicana de Béisbol

Este lunes se llevó a cabo la presentación del nuevo patrocinador de la LMB. Banorte se une a la liga de verano en nuestro país como el principal patrocinador del evento y ahora pasará a llamarse: Liga Mexicana de Béisbol Banorte.

Unidos somos más fuertes🤝🏼



Hoy consolidamos una nueva era con @Banorte_mx como la 𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗠𝗲𝘅𝗶𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗶𝘀𝗯𝗼𝗹 𝗕𝗮𝗻𝗼𝗿𝘁𝗲.#LaLigaFuerteDeMéxico💪🏼🇲🇽⚾️ pic.twitter.com/lwODnQO9ux — Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) April 14, 2026

En un evento realizado en la Ciudad de México, se confirmó la llegada, donde Banorte llega a fortalecer a una liga que ha tenido un crecimiento considerable en los últimos años. Autoridades de la liga, encabezados por el presidente Horacio de la Vega dieron el banderazo de salida para esta liga que arranca esta misma semana.

Esta semana arrancará la temporada con la serie entre Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche, recordando que los escarlatas están buscando el tricampeonato de esta liga.

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Marcos Ramírez, de Banorte, compartió lo siguiente: “Impulsando la modernización y la experiencia en estadios, la liga evoluciona, alineado a las expectativas de aficionados, equipos y el propio deporte de México”. Queda claro que el objetivo es que la liga siga creciendo, con el apoyo del banco que ha apoyado a diferentes deportes en nuestro país.

Cabe señalar que la LMB estará viviendo su temporada 101, la cual se perfila a ser espectacular y entrar en una nueva era, con innovación y crecimiento para los equipos y los fanáticos.

Horacio de la Vega: “Banorte ha sido una pieza fundamental del desarrollo deportivo en nuestro país. Se logra para lo que nosotros es la alianza estratégica más importante en la historia del béisbol mexicano”