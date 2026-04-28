IFAB aprueba tarjeta roja directa para jugadores que se tapen la boca: ¿Por qué cambió el reglamento? / Angel Martinez

El IFAB (International Football Association Board) llevó a cabo una reunión especial en Canadá, en la que se analizaron diversas propuestas presentadas por la FIFA en la cual sancionarán a los jugadores que se tapen la boca y a todo el que abandone el terreno de juego en modo de protesta.

Estas medidas surgen tras lo ocurrido en un partido de playoff de la Champions League, donde Gianluca Prestianni protagonizó un cruce con Vinícius Júnior, quien lo acusó de racismo. A partir de este tipo de situaciones, la FIFA planteó que cualquier futbolista que se cubra la boca al dirigirse a un rival sea sancionado con tarjeta roja de forma directa, sin margen de interpretación.

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Otra de las propuestas aprobadas establece que también podrá castigarse con expulsión a los futbolistas que abandonen el campo de juego como forma de protesta ante decisiones arbitrales. Esta medida busca evitar episodios como el registrado en la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos.

Con ello, el reglamento del fútbol se endurece para prevenir conductas discriminatorias. Además, estas acciones podrían derivar en la suspensión del encuentro o incluso en la derrota administrativa del equipo infractor.

Real Madrid vs Benfica / Sports Press Photo Ampliar

Se espera que en las próximas horas las 48 selecciones participantes en el Mundial sean notificadas oficialmente sobre estos cambios en las reglas del fútbol.