UEFA sanciona a Gianluca Prestianni por insultos a Vinicius Jr: ¿Se pierde el Mundial?

Después de varias semanas de investigación, la UEFA decidió sancionar a Gianluca Prestianni con seis partidos de suspensión por el incidente que ocasionó luego del presunto insulto racista en contra de Vinicius Junior en la Champions League. Además, el máximo organismo del fútbol europeo solicitó a la FIFA que extienda la medida disciplinaria a nivel mundial, incluyendo juegos de selección.

Gianluca Prestianni y Vini Jr. / Soccrates Images Ampliar

Prestianni se vio envuelto en el incidente durante la ronda de playoffs cuando el Benfica recibió al cuadro merengue en el Estadio de La Luz. En ese momento, Vini señaló que el argentino lo llamó “mono”, e incluso Kylian Mbappé declaró ante los micrófonos después del partido que “varios jugadores” escucharon el insulto racista. Sin embargo, las imágenes que se revisaron con ayuda del VAR no fueron concluyentes, ya que el extremo sudamericano se tapó la boca con la playera y negó rotundamente las acusaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

A pesar de que ni la UEFA ni el Real Madrid pudieron comprobar el señalamiento racista, la UEFA decidió sancionarlo por “conducta discriminatoria de carácter homófobo”, luego de que el propio futbolista declarara a la televisión argentina que llamó “maricón” y “cagón” a Vinicius Jr, explicó el Departamento de Ética y Disciplina de la UEFA.

Por este motivo, el jugador deberá acatar una sanción de seis partidos de suspensión, aunque uno de ellos ya fue cumplido en el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, vale la pena mencionar que de los cincos enfrentamientos restantes solo dos son de obligado cumplimiento, ya que los otros tres están condicionados a que en las próximas dos temporadas Prestianni no sea reincidente.

Benfica vs Real Madrid / Sports Press Photo Ampliar

Por si esto fuera poco, la UEFA le solicitó a la FIFA que la sanción sea extendida a nivel mundial, lo que significaría que Prestianni se perdería la fase de grupos con la selección argentina en la Copa del Mundo y estaría de regreso en las canchas hasta las rondas de eliminación directa, aunque esto todavía no ha sido aprobado por el máximo organismo del fútbol mundial.