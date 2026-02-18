Gianni Infantino explota tras racismo contra Vinicius Jr. en Champions League: “No hay espacio”

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció sobre el presunto acto racista en contra de Vinicius Jr. durante el partido de la UEFA Champions League ante Benfica. El máximo directivo del fútbol mundial criticó el incidente y reconoció estar en “shock y entristecido” por los hechos ocurridos en el Estadio Da Luz.

Vinicius, presuntamente, habría recibido insultos racistas por parte de Gianlucca Prestianni después de marcar un golazo al inicio del segundo tiempo. Esto provocó la reacción del futbolista brasileño y la molestia de todo el conjunto del Real Madrid, al grado de que el partido se detuvo durante casi 10 minutos.

Infantino mandó el mensaje a través de sus redes sociales la mañana de este miércoles 18 de febrero y dejó en claro que el racismo en el fútbol no tiene cabida bajo su mandato: “No hay ningún espacio para el racismo en nuestro deporte ni en nuestra sociedad. Necesitamos que todos los grupos de interés relevantes tomen acción y lleven a los responsables a rendir cuentas”.

Asimismo, el mandatario de origen italiano aseguró que la FIFA está haciendo todo lo posible por erradicar cualquier acto de discriminación, al mismo tiempo que reconoció al árbitro del encuentro por activar el protocolo anti racismo.

“En la FIFA estamos comprometidos para asegurar que los jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo de la FIFA al utilizar el gesto con el brazo para detener el juego”.

Finalmente, el presidente de la FIFA reiteró que “continuará luchando contra el racismo o contra cualquier forma de discriminación en el mundo del fútbol”.

