Matías Almeyda recibe siete partidos de suspensión en LaLiga

Matías Almeyda acaba de recibir la sanción más severa para un entrenador en la última década en La Liga de España. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol decidió imponer 7 partidos de sanción para el técnico del Sevilla, tras su expulsión y posterior discusión con el árbitro del encuentro, Iosu Galech Apezteguía, durante el juego frente al Alavés el pasado fin de semana.

Almeyda fue expulsado en la recta final del encuentro por protestar una falta que el central no sancionó a favor de su equipo. En ese momento, el silbante se acercó al banquillo y, sin dar ninguna explicación, expulsó al estratega. A partir de ese momento, Matías reclamó con todo y se tardó varios minutos en abandonar el terreno de juego, lo que a la postre, fue motivo suficiente para incrementar los partidos de sanción.

De acuerdo al comunicado que emitió el Comité de Competición, Matías recibió dos partidos de suspensión por las protestas en contra del árbitro, tres partidos más por actitudes de menosprecio hacia el cuerpo arbitral, uno más por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado y otro más por conducta contraria al buen orden.

Después de darse a conocer la sanción para el técnico sevillista, el club lo respaldó en un comunicado, en el cual aseguró que agotarán todas las vías jurídicas para tratar de reducir el castigo lo más que se pueda.

Vale la pena mencionar que Almeyda se perderá los duelos ante Getafe, Betis, Rayo Vallecano, Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid y estará de regreso hasta el 22 de abril cuando Sevilla se mida al Levante en calidad de visitante.

