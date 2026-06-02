Mundial 2026: CDMX anuncia transporte eléctrico al Estadio Azteca y suspensión de clases

A solo 10 días del inicio de la Copa del Mundo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el Centro Internacional de Prensa y presentó el operativo oficial de movilidad y seguridad para el Mundial 2026.

Como primera medida de impacto, se confirmó que el 11 de junio (día de la inauguración) no habrá clases de educación básica (primaria, secundaria y media superior) en las escuelas públicas de la capital, con el fin de agilizar los traslados y el flujo vial.

¿Cómo llegar al Estadio Azteca? Rutas de Transporte Eléctrico

Para evitar el tráfico vehicular, los aficionados con boleto contarán con alternativas de electromovilidad que operarán desde las 7:00 AM.

1. Modelo ‘Park and Ride’ (Estacionamiento y Autobús)

Podrás dejar tu auto de forma segura en estacionamientos estratégicos y abordar un autobús eléctrico directo al estadio por $500 pesos (viaje redondo):

Campo Marte, Parque Ecológico de Xochimilco, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Plaza Carso.

2. Puntos de Salida Directa ‘Ride’ (Sin Estacionamiento)

Autobuses viales y trolebuses eléctricos saldrán desde zonas céntricas por $350 pesos (viaje redondo):

Bellas Artes, Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.

Nota: Todos los autobuses llegarán al CETRAM Huipulco o Santa Úrsula, desde donde se realizará una caminata guiada de 15 a 30 minutos por senderos peatonales seguros. El Tren Ligero suspenderá su servicio ordinario 3 horas antes de los partidos para enfocarse exclusivamente en trasladar a la afición.

Seguridad y el Tarjetón Digital para Vecinos

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, detalló que 7,708 policías vigilarán el Estadio Azteca dentro del perímetro peatonal restringido denominado “Última Milla”.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó que los residentes de las colonias aledañas ingresarán exclusivamente mediante un Tarjetón Digital QR gratuito e infalsificable. En caso de emergencia o falla con el celular, los vecinos podrán acreditar su acceso mostrando su credencial de elector (INE) o comprobante de domicilio.

Fan Fest en el Zócalo y Horarios de la Inauguración

El Mundial se vivirá de forma gratuita en el FIFA Fan Festival del Zócalo (con capacidad para 60,000 personas diarias) y en 18 festivales culturales distribuidos en las 16 alcaldías.

Cronograma del 11 de junio:

09:00 AM: Apertura de puertas del estadio (se recomienda llegar a esta hora).

Apertura de puertas del estadio (se recomienda llegar a esta hora). 11:00 AM: Afición en sus asientos para la ceremonia interactiva .

Afición en sus asientos para la . 11:30 AM: Show de inauguración con Maná, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla .

Show de inauguración con . 01:00 PM: Silbatazo inicial del partido inaugural.

La FIFA recordó que los boletos son 100% digitales y deben descargarse previamente en su aplicación oficial (iOS y Android) para ingresar mediante código QR o tecnología NFC sin necesidad de internet.