América y Adidas Originals lanzan nueva colección con el icónico escudo retro

En el universo del fútbol mexicano, donde las pasiones se miden en decibeles y los colores en latidos por minuto, el Club América ha vuelto a demostrar por qué es el equipo que no pide permiso para brillar. Apenas han pasado unos días desde que las redes sociales explotaron con las primeras filtraciones de la nueva línea de playeras Adidas Originals, y la afición americanista ha quedado encantada.

Playera Adidas Originals Ampliar

Y es que no es para menos. Esta colección no es solo ropa; es un puente entre la nostalgia de Coapa y el pulso urbano de 2025, un tributo al escudo retro que ha hecho que miles de corazones azulcremas hayan desatado comentarios positivos sobre este nuevo lanzamiento, quienes ya esperan hacerse de esta nueva adquisición.

Fue a través de las redes sociales donde empezaron a circular imágenes y videos de la nueva camiseta que fusiona el icónico escudo histórico del América con el sello inconfundible de Adidas Originals. Esta nueva camiseta luce con colores vibrantes, amarillo crema dominante, toques de azul marino y detalles en negro que evocan el plumaje de un águila en vuelo, con patrones geométricos inspirados en los rombos de los 90.

Adidas Originals se luce con esta línea lifestyle Ampliar

Cabe mencionar que esta filtración llega en un momento perfecto, de cara a la recta final del Apertura 2025, donde Adidas Originals se luce con esta línea lifestyle de la marca alemana, pensada para el aficionado que vive el americanismo en todo su esplendor: chamarras reversibles, pants holgados, shorts e incluso sneakers serán parte de esta nueva colección, todos luciendo el escudo retro.

¿Cuándo saldrá a la venta la nueva colección del América con Adidas Originals?

Las imágenes filtradas muestran prendas listas para la acción cotidiana, con un precio estimado que ronda los 1,700-2,700 pesos, accesible para que el estadio se tiña de Originals para el arranque del Clausura 2026. En estas nuevas prendas no es solo el diseño, aunque ese escudo nostálgico, con sus curvas orgánicas y su aura de tricampeón, es un golpe directo al corazón. Por el momento, Adidas no ha hecho oficial la fecha de lanzamiento, pero todo apunta a que sería el regreso triunfal de la marca de las tres rayas al nido de Coapa, después de 25 años de ausencia, y lo hace con un contrato de 40 millones de dólares que huele a ambición global.