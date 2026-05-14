Jerry Flores critica duramente a Kevin Mier por su error contra Chivas en las Semifinales

El portero colombiano Kevin Mier regaló el primer gol de las Chivas en la semifinal de ida del Clausura 2026 del miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, en un error que reabre el debate sobre si debe seguir siendo titular en la vuelta del sábado 16 en el Jalisco.

Kevin Mier / Jam Media Ampliar

¿Qué pasó exactamente en el error de Kevin Mier?

Al filo de la media hora, un disparo de rutina de Ricardo Marín se transformó en el 1-0 de Chivas por un grave error de Kevin Mier, quien en lugar de quedarse con la pelota terminó regalándola a Santiago Sandoval, quien sin mayor problema abrió el marcador. Mier comenzó a ser blanco de reclamos, silbatinas y abucheos de su propia afición.

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¿Es un patrón de Mier o fue solo una noche mala?

La historia dice que no es la primera vez. El arquero de Cruz Azul se ha vuelto a convertir en el gran villano cementero. Si el colombiano se ha caracterizado por ser un arquero seguro durante la temporada regular, en la Liguilla suele venirse abajo y fallar en momentos clave.

El gol ocasionó la furia de los aficionados en contra del guardameta colombiano, pues no es la primera vez que comete un error en una instancia de este tipo; por ejemplo, ante América en el Clausura 2025.

La ironía es grande: Mier fue figura absolutamente clave en el título de Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, logrando mantener su arco invicto por cuarta vez en el torneo y ganando el premio al Mejor Portero del certamen. El mismo portero que brilló en torneos internacionales se derrumba en liguillas domésticas.

¿¡¿¡¿¡Y ESTO DE KEVIN MIER, QUÉ ES⁉️⁉️⁉️⁉️

Ya es hasta SOSPECHOSO lo del portero de La Máquina 🧐

O es alérgico a las Liguillas o es muy malo. O… pic.twitter.com/7lqHWsKKPy — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) May 14, 2026

¿Qué dijo Jerry Flores sobre el error de Kevin Mier?

El exlateral, quien vivió el partido desde las gradas del Banorte, fue uno de los primeros en poner nombre al problema. Flores reconoció que el duelo cumplió con lo que prometía: “Me tocó estar ayer en el estadio y me sorprendió lo bonito que quedó. Fue un partido tan intenso como imaginaba”, señaló, y destacó la personalidad de los jóvenes rojiblancos pese a las bajas de varios referentes.

Pero su análisis no se quedó en los elogios. El exjugador fue directo al señalar que Cruz Azul no arrancó bien el partido. “Considero que Cruz Azul entró con dudas”, apuntó, antes de ir al punto que más generó conversación: el error de Mier.

Para Flores, el diagnóstico fue claro y sin rodeos: “El portero Mier cometió un error por exceso de confianza.” Una lectura que coincide con lo que se vio en cancha, un disparo sin veneno de Ricardo Marín que el colombiano dejó escapar de las manos para que Sandoval empujara solo.

¿Debe Joel Huiqui cambiar a Mier por Gudiño en la vuelta?

El tema de la portería abrió el debate más caliente de la noche y Flores no lo esquivó, aunque sí fue cuidadoso. El exfutbolista cementero avaló la calidad de Andrés Gudiño sin llegar a pedir su titularidad: “A Gudiño lo conozco bien, es un gran jugador y me tocó jugar con él antes de retirarme hace seis años”, dijo, aunque aclaró que “hay que respetar la decisión del entrenador.”

Su advertencia más fuerte no fue sobre la portería, sino sobre lo que ese error puede costar a futuro: “En la Liguilla no te puedes confiar y espero que ese error no cueste para la vuelta.” Una frase que resume perfectamente la presión que carga Mier de cara al Jalisco.

¿Cuándo es la vuelta Chivas vs Cruz Azul?

La definición de esta eliminatoria se llevará a cabo el sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco, en punto de las 19:00 horas de la Ciudad de México.

Lo que está en juego va más allá de un boleto a la final: es la credibilidad de Mier en la portería celeste. Joel Huiqui tiene hasta el sábado para decidir si le da la espalda al portero colombiano o apuesta de nuevo por él. Si Mier repite una distracción en el Jalisco, La Máquina se va a vacaciones, y el debate dejará de ser un debate.