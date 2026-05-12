Nicolás Larcamón apunta a Europa: Sporting de Gijón lo tendría como prioridad tras su salida de Cruz Azul / Jam Media

Nicolás Larcamón, quien fue cesado por Cruz Azul antes de la Liguilla del Clausura 2026, aparece como uno de los principales candidatos para dirigir al Real Sporting de Gijón de la Segunda División española. La información surgió en medios de España el 10 de mayo de 2026 y fue retomada por varios portales mexicanos.

Nicolás Larcamón / Agustin Cuevas Ampliar

¿Por qué Larcamón llega al radar del Sporting de Gijón?

El vínculo clave es Grupo Orlegi, que controla tanto al club asturiano como tuvo relación con el entorno del técnico argentino. Desde España se considera que Larcamón encaja en el perfil que busca el club: entrenador joven, con propuesta ofensiva y experiencia armando proyectos desde cero. Esa conexión corporativa facilitaría las negociaciones para que el argentino tome el banquillo de El Molinón.

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¿Cómo terminó Larcamón en Cruz Azul?

El técnico quedó recientemente desvinculado de La Máquina tras vivir una etapa de altibajos: mantuvo buenos números durante el Clausura 2026, pero una racha negativa de resultados y diversas polémicas derivaron en su salida antes del arranque de la Liguilla. No fue un fracaso total, pero tampoco un final tranquilo. Cruz Azul decidió no apostar por él para la fase decisiva del torneo.

HORAS CLAVE 🚨🚨🚨



Desde la Cooperativa Cruz Azul, @egarrido12_ nos comparte el reporte sobre la situación de Nicolás Larcamón y su continuidad al frente de la Máquina.



¿Quién dirigirá al equipo en Liguilla?👀👇🏻 pic.twitter.com/hVFYNiliu8 — W Deportes (@deportesWRADIO) April 22, 2026

¿Está cerrado el acuerdo con el Sporting?

El trato todavía no estaría firmado y existe un obstáculo importante en lo económico: Larcamón tendría que reducir considerablemente sus pretensiones salariales para aceptar el reto de dirigir en la Segunda División española. Ese es el punto que podría complicar o frenar la operación. La Segunda División española paga muy por debajo de lo que reciben los técnicos en la Liga MX de primer nivel.

¿Qué implicaría este movimiento para Larcamón?

Sería el primer paso real del argentino en el fútbol europeo. Larcamón construyó su nombre en México: tuvo una etapa destacada en Puebla, donde sorprendió con un equipo ofensivo y ordenado, antes de dar el salto a Cruz Azul. Llegar al Sporting de Gijón sería un cambio de escenario total: otra cultura futbolística, otra exigencia mediática y la presión de un club histórico que aspira a volver a Primera División.

El Sporting tiene una afición exigente y una historia pesada en sus espaldas. Para un técnico que busca consolidarse en Europa, es una apuesta con riesgo pero también con visibilidad.

🚨Nicolás Larcamón es el principal candidato para ser el entrenador de Sporting Gijón.

*️⃣Ya hay negociaciones entre las partes pero nada está cerrado aún. El argentino tiene, además, una chance de un club de Brasil.

ℹ️Sobre la base de @Andresmenendezp pic.twitter.com/sRV4eEY52c — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 10, 2026

¿Qué sigue para Larcamón y el Sporting de Gijón?

El Sporting de Gijón cerrará su temporada en la Segunda División española en las próximas semanas, por lo que la directiva encabezada por Grupo Orlegi deberá definir a su nuevo entrenador antes del inicio de la pretemporada. Si el tema económico se resuelve, Larcamón podría convertirse en el primer técnico con amplio historial en la Liga MX en dirigir al club asturiano. La decisión se espera en las próximas semanas.