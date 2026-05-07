FIFA rompe con Panini tras 60 años: ¿Quién hará el álbum del Mundial ahora?

La FIFA anunció el fin de su acuerdo con Panini, la editorial italiana que ha producido el álbum oficial de la Copa del Mundo desde 1970. A partir de 2031, la licencia exclusiva de los coleccionables mundialistas pasará a manos de Fanatics, la plataforma deportiva estadounidense dueña de la marca Topps.

Álbum Panini / picture alliance Ampliar

¿Por qué FIFA dejó a Panini después de 60 años?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo explicó sin rodeos al medio The Athletic: ve en Fanatics una capacidad de innovación que Panini ya no le ofrece. Según sus palabras, el nuevo socio impulsa cambios importantes en los artículos de colección deportivos, lo que abre otra fuente de ingresos que la FIFA planea reinvertir en el fútbol.

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El acuerdo también responde a una lógica de negocio clara: el 85% del mercado de coleccionables de Fanatics está concentrado en Estados Unidos, y la empresa quiere expandirse globalmente. La Copa del Mundo es su boleto de entrada al resto del planeta.

¿Qué es Fanatics y quién está detrás de la marca?

Fanatics nació en 1995 como una tienda física en Florida y fue adquirida en 2011 por Michael Rubin, quien la convirtió en un gigante del comercio deportivo digital. Hoy opera con licencias de la NFL, NBA, MLB y NHL, y su modelo se basa en fabricación y distribución rápida usando tecnología propia.

Rubin fue directo sobre sus ambiciones: el fútbol mundial podría convertirse en el principal negocio de Fanatics. Y el Mundial de cada cuatro años es, según sus propias palabras, el evento más importante del planeta para sus planes de expansión.

¿Qué nuevos productos traerá Fanatics para el Mundial?

Una de las novedades más llamativas que anticipó Rubin son las tarjetas autografiadas Debut Patch. El mecanismo es así: un jugador porta un parche especial en la camiseta durante su primer partido mundialista; ese parche se retira, se autentica y se inserta dentro de una tarjeta coleccionable firmada por el propio jugador. Es el modelo que ya funciona en las grandes ligas de Estados Unidos, ahora trasladado al fútbol.

Este mundial sera el penúltimo con Álbumes Panini, luego de este el último será el Mundial 2030, y de ahi en adelante Fanatics será el oficial para FIFA pic.twitter.com/UuMRnUXLWV — KillAWhat (@imOsval) May 7, 2026

¿Fanatics tiene buena reputación? Las críticas que preocupan a los aficionados

Aquí viene el lado B de la noticia. Fanatics recibió una avalancha de quejas tras el Super Bowl 2026, cuando los aficionados señalaron problemas con la calidad de la tela, el bordado de los parches, el diseño de las gorras y diferencias de precio entre su sitio web y tiendas en línea. La empresa pidió disculpas argumentando que la demanda superó sus expectativas, pero negó que la calidad de sus productos hubiera bajado respecto a los fabricados anteriormente por Nike.

Para millones de coleccionistas mexicanos que llevan décadas pegando figuritas en el álbum Panini, esta transición genera una pregunta legítima: ¿Fanatics podrá mantener la tradición o la calidad quedará en segundo plano frente al negocio?

¿Cuándo será el último álbum Panini del Mundial?

El acuerdo con Panini no termina de golpe. La editorial italiana seguirá produciendo los álbumes oficiales de la FIFA hasta el Mundial 2030, que se disputará en España, Portugal, Marruecos y con partidos en Sudamérica. El primer torneo bajo la marca Fanatics y Topps será el Mundial 2034, en Arabia Saudita.

Eso significa que el álbum que miles de mexicanos están completando ahora mismo para el Mundial 2026 sigue siendo 100% Panini, y habrá al menos uno o dos torneos más antes de que llegue el cambio. Tiempo suficiente para disfrutar la tradición y ver si Fanatics realmente tiene la capacidad de reemplazarla.

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Lo que sigue: el Mundial 2026 arranca en junio

Mientras se resuelve el futuro de los coleccionables, el presente es el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio con sede en México, Estados Unidos y Canadá. Para los aficionados mexicanos, el álbum Panini virtual de la competencia ya está disponible en la app FIFA Panini Collection. Hay tiempo de completarlo antes del pitazo inicial, y de paso disfrutar los últimos años de una tradición que lleva más de medio siglo acompañando cada Copa del Mundo.