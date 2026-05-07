¡Messi y Quico juntos! La viral reacción del argentino al conocer a Carlos Villagrán

Carlos Villagrán, el actor mexicano que dio vida a Quico en El Chavo del 8, cumplió el sueño de su vida el miércoles 6 de mayo al reunirse con Lionel Messi en las instalaciones del Inter Miami. El encuentro, organizado por el propio club de la MLS, incluyó abrazos, besos en la mejilla, una camiseta firmada y palabras que ya dan la vuelta al mundo.

Lionel Messi / Calvin Hernandez Ampliar

¿Cómo se organizó el encuentro entre Quico y Messi?

Todo empezó el sábado anterior, cuando Villagrán asistió al NU Stadium para ver el Clásico de Florida entre el Inter Miami y el Orlando City, partido que las Garzas perdieron 4-3 tras ir ganando 3-0. El club lo recibió, le regaló una camiseta y publicó en sus redes: “Un personaje que marcó generaciones. El icónico Quico de El Chavo del 8 también nos visitó."

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Pero ahí no quedó todo. Días después, el Inter abrió sus puertas para que el actor de 82 años pudiera cumplir algo que llevaba tiempo cargando: su promesa personal de hablarle a Messi en persona.

¿Qué le dijo Quico a Messi?

Las palabras que Villagrán le dirigió al argentino quedaron grabadas y no necesitan mucho adorno. Le dijo: “Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado.” Antes ya había dejado claro su motivación: “No me voy a morir sin darte la mano.”

Messi escuchó todo con una sonrisa, lo miró con respeto y agradeció cada palabra. Cuando Villagrán le dio un beso en la mejilla izquierda, el 10 no borró esa sonrisa en ningún momento. Los dos se fundieron en un abrazo y el actor soltó al final: “Qué placer tan grande, la verdad. En serio.”

La camiseta firmada con el nombre de “Quico”

Uno de los detalles que más comentarios generó fue la firma. Messi tomó una camiseta del Inter Miami y estampó su autógrafo con el nombre de “Quico”, el apodo con el que se conoce al personaje en México y gran parte de América Latina. La esposa del actor, Becky Palacios, grabó el momento exacto y lo subió con el mensaje: “Gracias Leo Messi por tu empatía.”

En sus redes sociales, Villagrán describió el día como el más feliz de su vida y lo resumió así: “Admiración absoluta de ambas partes. Argentina y México. Fútbol y Comedia.”

¿Cómo está el Inter Miami en la MLS 2026?

El equipo de Messi marcha tercero en la Conferencia Este con 19 puntos, a cuatro del líder Nashville (23). La semana del encuentro con Quico coincidió con los días de preparación para su siguiente compromiso de liga.

El siguiente partido del Inter Miami y lo que está en juego

El Inter Miami visita al Toronto FC este sábado en el BMO Field de Canadá, en su duodécima jornada de la MLS. Recortar distancia con Nashville es el objetivo inmediato. Y en el horizonte más grande, Messi tiene una cita con la historia: el Mundial 2026, que arranca el 11 de junio y se juega en México, Estados Unidos y Canadá. Para los aficionados mexicanos, hay una posibilidad real de verlo en el Estadio Azteca y en Guadalajara. El hombre que Quico soñó toda su vida con saludar podría jugar en casa.