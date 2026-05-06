Caos en la Selección Mexicana: jugadores en duda y tensión con clubes previo al Mundial 2026 / Aric Becker/ISI Photos/USSF

La Selección Mexicana de Fútbol atraviesa una crisis interna a pocas semanas del Mundial 2026. El proceso liderado por Javier Aguirre se ha visto envuelto en polémica debido a la disputa entre clubes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol por la disponibilidad de jugadores.

Javier Aguirre / Rodrigo Oropeza Ampliar

Selección mexicana rompe acuerdo y le otorga permiso especial a Toluca

Existía un acuerdo para que futbolistas de equipos como América, Pumas, Cruz Azul, Chivas y Toluca se integrarán el 6 de mayo al Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, este lunes se anunció que Javier Aguirre liberó a Alexis Vega y Jesús Gallardo de Toluca para que pudieran disputar la vuelta de las semifinales de CONCACAF Champions Cup.

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Esto generó molestia en el resto de los equipos, pues se había estipulado que los clubes no podrían contar con sus jugadores después de la fecha 17 de la Liga MX y después de la ida de las semifinales de CONCACAF.

¿Por qué le dio permiso la Federación Mexicana a los jugadores de Toluca?

El argumento que da la Federación Mexicana de Fútbol para liberar a Vega y Gallardo es que no disputarán juegos de liguilla, por lo que no pondrán en desventaja a ningún otro equipo de la Liga MX. Además, que Toluca y Tigres disputen una posible final de Concachampions es en ‘beneficio’ del fútbol mexicano.

Amaury Vergara solicita a sus jugadores volver a concentrar con Chivas

Ante este “permiso especial” a Toluca, una de las personas que inmediatamente mostró inconformidad fue Amaury Vergara, quien publicó en sus redes sociales que solicitó a sus jugadores volver a concentrar con Chivas: “Los acuerdos son válidos mientras todas las partes lo respetan”. Le instruí a Dirección Deportiva que nuestros jugadores reporten mañana en las instalaciones del club.

Esto representaría que al menos los 5 jugadores convocados de Guadalajara no reportarían con la selección para su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Selección Mexicana pone ultimátum a convocados y amenaza su participación en el Mundial

La Federación Mexicana de Fútbol respondió esta mañana con un ultimátum: Quién no se presente a la concentración el 6 de mayo a las 20:00 no irá a la Copa del Mundo. Esta respuesta va dirigida especialmente a Amaury Vergara y los jugadores de Chivas, sin embargo, también se retracta del permiso otorgado a los jugadores de Toluca, quienes deberán ausentarse del partido de CONCACAF Champions Cup para poder asistir a la concentración de la selección.

NO SE QUEDÓ CALLADO 🚨🚨🚨



Amaury Vergara se manifestó en redes sociales y pidió a sus jugadores seleccionados que vuelvan a Verde Valle, tras darse a conocer que Toluca podrá contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo para disputar la Semifinal de la Concachampions. pic.twitter.com/9JLPpR6KQ1 — W Deportes (@deportesWRADIO) May 6, 2026

¿Quiénes son los 20 jugadores convocados que deben acudir este 6 de mayo a la concentración para poder ir al Mundial?