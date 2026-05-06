Caos en la Selección Mexicana: jugadores en duda y tensión con clubes previo al Mundial 2026
¡Crisis total! Amaury Vergara desafía a la Selección Mexicana y el Tri responde con un ultimátum de cara al Mundial 2026. ¿Qué pasará con los jugadores de Chivas y Toluca?
La Selección Mexicana de Fútbol atraviesa una crisis interna a pocas semanas del Mundial 2026. El proceso liderado por Javier Aguirre se ha visto envuelto en polémica debido a la disputa entre clubes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol por la disponibilidad de jugadores.
Selección mexicana rompe acuerdo y le otorga permiso especial a Toluca
Existía un acuerdo para que futbolistas de equipos como América, Pumas, Cruz Azul, Chivas y Toluca se integrarán el 6 de mayo al Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, este lunes se anunció que Javier Aguirre liberó a Alexis Vega y Jesús Gallardo de Toluca para que pudieran disputar la vuelta de las semifinales de CONCACAF Champions Cup.
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Esto generó molestia en el resto de los equipos, pues se había estipulado que los clubes no podrían contar con sus jugadores después de la fecha 17 de la Liga MX y después de la ida de las semifinales de CONCACAF.
¿Por qué le dio permiso la Federación Mexicana a los jugadores de Toluca?
El argumento que da la Federación Mexicana de Fútbol para liberar a Vega y Gallardo es que no disputarán juegos de liguilla, por lo que no pondrán en desventaja a ningún otro equipo de la Liga MX. Además, que Toluca y Tigres disputen una posible final de Concachampions es en ‘beneficio’ del fútbol mexicano.
Amaury Vergara solicita a sus jugadores volver a concentrar con Chivas
Ante este “permiso especial” a Toluca, una de las personas que inmediatamente mostró inconformidad fue Amaury Vergara, quien publicó en sus redes sociales que solicitó a sus jugadores volver a concentrar con Chivas: “Los acuerdos son válidos mientras todas las partes lo respetan”. Le instruí a Dirección Deportiva que nuestros jugadores reporten mañana en las instalaciones del club.
Esto representaría que al menos los 5 jugadores convocados de Guadalajara no reportarían con la selección para su preparación rumbo a la Copa del Mundo.
Selección Mexicana pone ultimátum a convocados y amenaza su participación en el Mundial
La Federación Mexicana de Fútbol respondió esta mañana con un ultimátum: Quién no se presente a la concentración el 6 de mayo a las 20:00 no irá a la Copa del Mundo. Esta respuesta va dirigida especialmente a Amaury Vergara y los jugadores de Chivas, sin embargo, también se retracta del permiso otorgado a los jugadores de Toluca, quienes deberán ausentarse del partido de CONCACAF Champions Cup para poder asistir a la concentración de la selección.
¿Quiénes son los 20 jugadores convocados que deben acudir este 6 de mayo a la concentración para poder ir al Mundial?
- Raúl Rangel (Guadalajara)
- Carlos Acevedo (Santos Laguna)
- Israel Reyes (América)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Luis Romo (Guadalajara)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Brian Gutiérrez (Guadalajara)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Roberto Alvarado (Guadalajara)
- Alexis Vega (Toluca)
- Guillermo Martínez (Pumas UNAM)
- Armando ‘Hormiga’ González (Guadalajara)