Chicharito Hernández volverá a las canchas: “Ni madres que me voy a retirar”

El delantero mexicano Javier Hernández, mejor conocido como “Chicharito”, volvió a sacudir el entorno del fútboltras confirmar públicamente que no se ha retirado y que su regreso a las canchas está más cerca de lo que muchos pensaban.

Chicharito Hernández / Simon Barber Ampliar

Chicharito rompe el silencio y apunta a su regreso

Luego de meses marcados por la incertidumbre sobre su futuro, el histórico goleador de la Selección Mexicanareapareció con un mensaje contundente en redes sociales: no piensa retirarse. En un video que rápidamente se viralizó, el atacante dejó clara su postura frente a los rumores que lo colocaban fuera del fútbol profesional.

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Con una frase directa y sin rodeos —“ni madres me retiro”—, Hernández desmintió las versiones que circulaban sobre el final de su carrera, asegurando además que pronto habrá noticias importantes sobre su futuro deportivo.

El mensaje no solo reafirma su intención de seguir jugando, sino que también abre la puerta a un posible fichaje o regreso a la actividad profesional, luego de un periodo en el que se mantuvo alejado de las canchas tras su polémica salida de Chivas. La declaración encendió de inmediato el debate entre aficionados y analistas, quienes ya especulan sobre cuál podría ser su próximo destino.

¿Cuál será el próximo equipo de Chicharito?

El impacto del anuncio fue inmediato. En redes sociales el tema generó opiniones divididas: mientras algunos consideran que aún puede aportar experiencia y liderazgo, otros cuestionan si su nivel físico y futbolístico está a la altura de la exigencia actual.

Más allá de las dudas, lo cierto es que el nombre de Chicharito volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática. Su trayectoria que incluye pasos por clubes como Manchester United y Real Madrid respalda su peso histórico dentro del fútbol mexicano, lo que mantiene viva la expectativa sobre un posible último capítulo en su carrera.

Además, su reciente actividad en redes sociales y su cercanía con proyectos alternativos habían alimentado la percepción de un retiro silencioso. Sin embargo, este anuncio cambia por completo la narrativa y deja claro que el delantero aún tiene objetivos pendientes dentro del terreno de juego.

Por ahora, no hay detalles concretos sobre el equipo o liga en la que podría reaparecer, pero el propio jugador dejó entrever que el anuncio oficial podría llegar en breve. Mientras tanto, la afición permanece atenta a lo que podría ser uno de los regresos más mediáticos del futbol mexicano en los últimos años.