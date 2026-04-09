¿“Chicharito” Hernández al Mundial 2026? ¡Este será su nuevo rol!

El nombre de Javier Hernández volverá a estar ligado a una Copa del Mundo, pero no como muchos aficionados lo imaginaban. De cara al Mundial de 2026, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana no estará en la cancha, sino frente a las cámaras, en una faceta completamente distinta dentro del fútbol internacional.

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¿Cuál será el rol de “Chicharito” en el Mundial?

Hernández fue confirmado como parte del equipo de transmisión de Fox Sports USA para la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Su función será como analista y comentarista, aportando su experiencia como ex seleccionado nacional y figura histórica del fútbol mexicano.

¡Bienvenido, Javier Hernández!



Mexico’s all-time top goalscorer, Javier “Chicharito” Hernández, is joining the FOX Sports broadcast team for the biggest FIFA World Cup in history.@CH14_ pic.twitter.com/AFJXlEpiMa — FOX Sports (@FOXSports) April 9, 2026

Este movimiento responde a una tendencia cada vez más común en las televisoras: integrar jugadores de alto perfil para enriquecer las transmisiones y conectar con la audiencia. En este caso, la presencia de “Chicharito” busca atraer tanto al público mexicano como al latino en general.

¿Por qué no jugará con la Selección Mexicana?

Aunque su nombre sigue generando expectativa, la realidad es que Hernández no forma parte del proyecto deportivo del Tricolor rumbo a 2026. Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, el delantero no ha sido considerado, mientras que otros atacantes como Raúl Jiménez o Santiago Giménez ocupan ese espacio generacional.

Chicharito Hernández / Simon Barber Ampliar

Además, su situación reciente a nivel de clubes, incluyendo su polémica salida de Chivas y la falta de continuidad, ha reducido aún más sus posibilidades de un regreso competitivo al combinado nacional.

¿Qué representa este cambio en su carrera?

La llegada de “Chicharito” a la televisión marca una nueva etapa profesional. Tras meses de incertidumbre sobre su futuro futbolístico, el delantero inicia una transición hacia los medios, donde podrá mantenerse cercano al deporte que lo convirtió en referente.

Chicharito Hernández / Jam Media Ampliar

Incluso, el propio jugador ha mostrado entusiasmo por este reto, reconociéndose como “novato” en el análisis, pero con la intención de aportar su visión desde la experiencia de haber disputado Copas del Mundo y competido en ligas de élite.

El delantero mexicano disputó las Copas del Mundo de 2010, 2014 y 2018, marcando 4 goles en total, ante rivales como Francia, Argentina, Croacia y Corea del Sur.

¿Es un adiós definitivo al futbol?

Aunque su nuevo rol apunta a un cambio de rumbo, no existe un retiro oficial confirmado. Hernández ha mantenido cierta ambigüedad sobre su futuro como jugador, lo que deja abierta la posibilidad —aunque lejana— de volver a la actividad profesional.

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Lo cierto es que, de una u otra forma, “Chicharito” estará presente en el Mundial de 2026. No como el delantero que hizo historia con México, sino como una voz autorizada que analizará el juego desde otra perspectiva, marcando así el inicio de una nueva faceta en su trayectoria.