Estadio Banorte: Estacionamiento de más de mil pesos desata polémica en el América vs Cruz Azul

El esperado duelo entre el Club América y Cruz Azul en el renovado Estadio Banorte ha generado gran expectativa entre los aficionados, pero también una fuerte controversia fuera de la cancha. El motivo: el elevado costo del estacionamiento, que ha provocado una ola de críticas en redes sociales.

Estadio Azteca / NurPhoto Ampliar

De acuerdo con información revelada en las horas previas al partido, el precio del estacionamiento para el llamado “Clásico Joven” alcanza los 1,139.20 pesos, una cifra que ha sido considerada excesiva por muchos seguidores del fútbol mexicano.

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Un costo que supera incluso algunas entradas

El encuentro, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, marcará el regreso del América a su estadio tras casi dos años de ausencia debido a remodelaciones. Sin embargo, el entusiasmo por este retorno se ha visto opacado por los costos asociados a la experiencia.

Estadio Banorte boletos América vs Cruz Azul Ampliar

Los boletos para el partido tienen un rango amplio de precios: desde aproximadamente 683 pesos en zonas altas hasta más de 9 mil pesos en áreas premium, dependiendo de la ubicación y servicios incluidos.

En ese contexto, el precio del estacionamiento ha causado indignación, ya que se acerca o incluso supera el costo de algunas entradas, especialmente en zonas medias del inmueble.

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Las redes sociales no tardaron en reaccionar tras la difusión del precio. Usuarios expresaron su inconformidad señalando que resulta más económico adquirir un boleto en ciertas zonas que pagar por dejar el automóvil dentro del estadio. Algunos comentarios reflejan el sentir general: desde quienes consideran que “sale más barato el boleto que el estacionamiento”, hasta otros que califican el costo como un abuso.

La polémica creció aún más luego de que el enlace para adquirir el estacionamiento, disponible inicialmente en la plataforma de la boletera, fuera retirado poco tiempo después, lo que generó incertidumbre entre los aficionados interesados.

Precio oficial del estacionamiento del Estadio Azteca para el Cruz Azul vs América. pic.twitter.com/xKH1HqE7nM — Cerebros (@CerebrosG) April 8, 2026

El partido entre América y Cruz Azul, programado para el 11 de abril, no solo representa un duelo de alta rivalidad, sino también el inicio de una nueva etapa para el inmueble tras su modernización rumbo a eventos internacionales como el Mundial de 2026.

No obstante, tanto los precios de los boletos como el del estacionamiento han sido señalados como parte de un incremento considerable respecto a partidos anteriores, lo que ha encendido el debate sobre el acceso al espectáculo deportivo en México.

Incluso antes de la controversia del estacionamiento, ya existían quejas por el costo de las entradas y por el proceso de preventa, lo que evidencia un descontento generalizado entre la afición.

Entre la expectativa y la inconformidad

A pesar de la polémica, se espera un lleno total en el Estadio Banorte para uno de los partidos más atractivos del torneo. El Clásico Joven sigue siendo uno de los encuentros más importantes de la Liga MX, tanto por su historia como por la calidad de los equipos.

Increíble el estacionamiento en el Estadio Azteca cuesta $1139 para el partido del @ClubAmerica vs @CruzAzul 🏟️🦅👀



Sale más barato el boleto para el partido #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/u65nMTKHpL — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) April 8, 2026

Sin embargo, este episodio deja claro que la experiencia del aficionado no solo se define por lo que ocurre en la cancha, sino también por factores externos como los costos, que en este caso han generado una conversación nacional.

El balón rodará, pero la discusión sobre los precios —y especialmente el del estacionamiento— ya se ha convertido en el otro gran protagonista del América vs Cruz Azul.