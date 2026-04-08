Club América: Avión del equipo falla y aterrizó de emergencia en Miami

El avión del Club América realizó un aterrizaje de emergencia en Miami y el equipo quedó varado temporalmente. El vuelo chárter que trasladaba al plantel completo del América (jugadores, cuerpo técnico y staff) regresaba de Nashville, Tennessee, tras el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, contra el equipo de Nashville en el que obtuvieron un empate 0-0.

EMERGENCIA

EL avion que traslada al América de Nashville a México presentó una falla en pleno vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia en Miami donde está varado el equipo. pic.twitter.com/L5VN5zYM04 — david medrano felix (@medranoazteca) April 8, 2026

Durante el trayecto hacia la Ciudad de México, el avión presentó una falla mecánica en pleno vuelo, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: América cierra empate amargo frente a Nashville en la ida de cuartos de final de Concachampions

El incidente ocurrió este miércoles 8 de abril del año en curso. Según reportes como David Medrano de TV Azteca, el equipo quedó varado en Miami mientras se revisa la aeronave.

¿Cuál es el estado actual del equipo?

No hay reportes de heridos ni situaciones de alarma. El plantel se encuentra seguro y fue trasladado a un hotel cercano al aeropuerto. Asimismo, están a la espera de que se resuelva el problema mecánico del avión chárter. Si no se puede reparar pronto, regresarán a México en un vuelo comercial. Se espera que el retorno se concrete durante la noche de este miércoles o en las próximas horas.

Nashville 0-0 América cuartos de final ida Concachampions 2026 / Icon Sportswire Ampliar

El percance no afecta gravemente su calendario: Este miércoles, era día de descanso programado, y el próximo partido es el Clásico Joven contra Cruz Azul el sábado 11 de abril en el Estadio Azteca. La vuelta de Concachampions es hasta el 14 de abril.

Cabe señalar que el Club América cuenta con su propio avión personalizado, un Airbus A321 en alianza con Viva Aerobús desde finales de 2025, pero en este caso el vuelo de regreso usó un chárter afectado por la falla. El incidente generó preocupación inicial, pero se resolvió sin mayores consecuencias.