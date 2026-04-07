América cierra empate amargo frente a Nashville en la ida de cuartos de final de Concachampions

Nashville SC y Club América empataron 0-0 en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Desde el GEODIS Park en Tennessee, en una noche fría y tensa, ambos equipos priorizaron la solidez defensiva. Nashville presionó alto y dominó la posesión, con Hany Mukhtar como su hombre más peligroso, pero la zaga americanista respondió bien.

CERO, CERO💤💤💤💤

¡Nada para nadie en la ida de cuartos por la Concachampions!💥



🟡Nashville 0-0 América🦅

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TODO SE DEFINE EN EL AZTECA🏟️🔥 pic.twitter.com/UTMnQaIluY — W Deportes (@deportesWRADIO) April 8, 2026

Las Águilas, bajo el mando de André Jardine, jugaron más reactivas, buscando contragolpes por las bandas con Dos Santos, Fidalgo y Zendejas, aunque sin generar ocasiones claras. Rodolfo Cota estuvo seguro cuando lo exigieron.

El partido fue gris, con pocos remates al arco y mucho control en el medio campo. Nashville tuvo más balón, pero el cero no se movió en 90 minutos.

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Es así como el 0-0 deja la serie abierta para la vuelta que se jugará el 14 de abril en el Estadio Azteca.