América cierra empate amargo frente a Nashville en la ida de cuartos de final de Concachampions
Las Águilas no pudieron concretar la victoria en territorio ajeno ante un compacto Nashville. ¡Todo se define en la vuelta!
Nashville SC y Club América empataron 0-0 en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Desde el GEODIS Park en Tennessee, en una noche fría y tensa, ambos equipos priorizaron la solidez defensiva. Nashville presionó alto y dominó la posesión, con Hany Mukhtar como su hombre más peligroso, pero la zaga americanista respondió bien.
Las Águilas, bajo el mando de André Jardine, jugaron más reactivas, buscando contragolpes por las bandas con Dos Santos, Fidalgo y Zendejas, aunque sin generar ocasiones claras. Rodolfo Cota estuvo seguro cuando lo exigieron.
El partido fue gris, con pocos remates al arco y mucho control en el medio campo. Nashville tuvo más balón, pero el cero no se movió en 90 minutos.
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Es así como el 0-0 deja la serie abierta para la vuelta que se jugará el 14 de abril en el Estadio Azteca.