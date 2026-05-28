Cuenta atrás final para WFS Mexico City, el “Mundial” de los profesionales de la industria

WFS Mexico City 2026 se perfila como la edición más ambiciosa del evento en las Américas. Más de 2,000 profesionales procedentes de más de 50 países se reunirán en el Camino Real Polanco los días 3 y 4 de junio para debatir sobre el futuro del fútbol como industria global.

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El mismo mes en que México acoge a los mejores jugadores del mundo para la Copa Mundial de la FIFA, WFS Mexico City reunirá a los principales profesionales fuera de la cancha.

El programa abordará las grandes conversaciones que hoy vertebran el negocio del fútbol: cómo se gobierna y financia la industria en un momento de profunda transformación en la propiedad de clubes y ligas; cómo la tecnología y los datos están redefiniendo la gestión operativa y comercial; cómo el fútbol construye relaciones con sus audiencias en la era del streaming y las redes sociales; y cuál es su papel en las comunidades a las que sirve.

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La lista de ponentes refleja la amplitud y transversalidad de estas conversaciones. Comisionados de federación, presidentes de clubes, directivos de plataformas de contenido, inversores, tecnólogos y agentes de cambio social compartirán escenario en la edición más internacional en la historia del evento.

Entre los más de 150 speakers confirmados destacan:

● Grace Ahrens — Executive Director, Women in Soccer

● Mikel Arriola — Comisionado, FMF

● Michel Bauer — CEO, Host City Mexico City

● Omar Carrión — Sr. Integrated Marketing Director, Mars Snacking

● Mary Connor — CEO, Common Goal

● Corinne Counsell — Sr. Manager Community & Social Impact, Gotham FC

● David Faitelson — Periodista y analista, TelevisaUnivision

● Héctor González-Iñarritu — Presidente Operativo, Club América

● Miguel Herrera — Conductor y narrador, TelevisaUnivision

● Vanessa Huppenkothen — Presentadora, TelevisaUnivision

● Wera Kuri — CEO, Blue Women Pink Men

● Alejandro Lesende — Chief Administration Officer, Concacaf

● Olek Loewenstein — Global President of Sports, TelevisaUnivision

● Kely Nascimento — CEO, The Impact Game

● Melissa Pardi — VP Soccer Forward Partnerships, U.S. Soccer Federation

● Quentin Paquelier — CMO, Club América

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● Stefano Petruzzo — CEO, Olympique de Marseille Féminines

● Kelly Shouldice — VP Brand and Content, Northern Super League

● Francisco Suinaga — Presidente, Deportivo Toluca FC

● Javier Tebas — Presidente, LALIGA

El respaldo al evento por parte de organizaciones tan diversas como Host City Mexico City, LaLiga, Meltwater, Sportian, TelevisaUnivision, TikTok, Uber y Volvo confirma que el fútbol ha dejado de ser un asunto exclusivo de clubes y federaciones para convertirse en una industria que atraviesa la movilidad, los medios, la tecnología, la sostenibilidad y la economía digital.

En el marco del evento, el Female Leader Gathering reunirá a profesionales y directivas de la industria para celebrar e impulsar el liderazgo femenino, reflejando la convicción de WFS de que la aceleración del liderazgo femenino es una necesidad estratégica para el futuro del deporte.

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WFS Mexico City 2026 llega a la ciudad con un compromiso que va más allá del programa. Antes de la apertura oficial del evento, la exfutbolista profesional Paola “Wera” Kuri, fundadora de Blue Women Pink Men, liderará junto a Comex, WFS y Zucaritas la renovación de una cancha de fútbol en la colonia Tizapán San Ángel.

El proyecto busca recuperar un espacio público comunitario a través del deporte, el arte y la participación ciudadana. Jan Alessie, cofundador y director general de WFS, señaló: “Esta edición coincide con un momento único: un Mundial en suelo mexicano, una industria en plena transformación y una región con el potencial y la ambición de liderar el siguiente capítulo del fútbol global.

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Nuestra misión es reunir a las personas que van a protagonizar esa etapa y darles el espacio para que ocurra”. WFS Mexico City 2026 forma parte de la programación oficial de Sports Week MX, una iniciativa que reúne eventos, experiencias y encuentros en torno al deporte y su industria, con el objetivo de conectar a quienes lo construyen con quienes están listos para heredarlo.