Liga MX: ¡Balance del futbol mexicano en el año futbolístico!

La Liga MX llegó al final de la temporada 2025-26, una campaña que dejó a Toluca como campeón del Apertura y a Cruz Azul levantando el título del Clausura. Con ello, también se presentó el balance deportivo, operativo y de audiencia que dejó el torneo.

Pachuca vs America Torneo Clausura 2026 Liga MX / Jam Media Ampliar

En cuanto a audiencia, la Liga MX registró números muy positivos: entre México y Estados Unidos alcanzó un total de 81.71 millones de personas. Por jornada, el promedio fue de 11.40 millones de televidentes. Tan solo la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul reunió a 10.24 millones de espectadores, convirtiéndose en la sexta final más vista en la historia del futbol mexicano. En Estados Unidos, el torneo acumuló un alcance total de 25.79 millones de personas.

En las tribunas también hubo una gran respuesta. A lo largo de la temporada se registró una asistencia total de 3.91 millones de aficionados, mientras que el promedio por encuentro fue de 23,417 asistentes, una cifra que coloca a esta campaña como la cuarta con mejor asistencia en la historia de la Liga MX.

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En el aspecto futbolístico, se anotaron 481 goles, dejando un promedio de 2.9 anotaciones por partido. Además, el tiempo efectivo de juego promedió 56 minutos con 31 segundos, lo que representa un aumento de nueve minutos desde la implementación de esta medida en 2021.

Otro dato destacado fue el impulso a los jóvenes. Gracias a la regla de menores implementada en el futbol mexicano, se registraron 30 debuts durante la temporada: 29 de ellos en fase regular y uno más durante la liguilla.

Balón Clausura 2026 Liga MX / Jam Media Ampliar

En el mercado de fichajes también hubo movimiento importante. Durante la temporada se registró un monto total de 625 millones de pesos, con 61 movimientos en el Apertura y otros 39 en el Clausura.

De esta manera llegó a su fin la temporada con buenas cifras dentro y fuera de la cancha, y varios datos que confirman el crecimiento del futbol mexicano.