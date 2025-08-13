Selección Mexicana: Así es el jersey de local que usará México en el Mundial 2026 FOTOS, primer adelanto

El sitio especializado Footy Headlines, fue el encargado de filtrar las supuestas primeras imágenes que muestran el jersey que usaría la Selección Mexicana como local en el Mundial de 2026. En caso de ser verdad, el equipo comandado por Javier Aguirre, estaría marcado por un verde sobresaliente.

Te contamos más sobre todo lo que se sabe hasta el momento de los jerseys o uniformes rumbo a la Copa del Mundo 2026.

¿Es real el nuevo jersey de la Selección Mexicana?

México, Estados Unidos y Canadá están cada vez más cerca de ser las sedes para el Mundial de 2026. Se espera que más de 1 millón de personas visiten los tres países para poder disfrutar de la competencia de fútbol más grande del mundo.

Es por eso que sus aficionados comienzan a ponerse emocionados y nerviosos por todo lo que envuelve al Mundial 2026.

Tan solo ayer, el sitio Footy Headlines filtró las primeras imágenes del nuevo jersey de la Selección Mexicana, que muestra la camiseta con un tono verde predominante que pareciera inspirada en la que se utilizó en el Mundial de Francia 1998. De acuerdo con el mismo sitio, esta camiseta la vestiría el equipo solamente como local.

Nuevo jersey de la Selección Mexicana Mundial 2026 Ampliar

En las imágenes se pueden observar patrones marcados simulando y haciendo alusión al calendario azteca y en medio un águila sobre un balón de fútbol. Las típicas franjas de la marca Adidas serán en blanco, mientras que el contorno sería rojo.

El uniforme completo no estaría filtrado, por lo que no se sabe a ciencia cierta si es real o no la información. Asimismo, en redes sociales hay opiniones divididas entre a quienes sí les pareció y a otros que no tanto.

Nuevo jersey de la Selección Mexicana Ampliar

Sin embargo, se espera que pronto haya confirmación o por otro lado, que pueda desmentirse y presentarse el jersey oficial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

