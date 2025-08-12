Selección Mexicana vs Ecuador: partido amistoso en el Estadio Akron rumbo al Mundial 2026

El próximo 14 de octubre de 2025, el Estadio Akron de Guadalajara será escenario de un duelo imperdible: la Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en un partido amistoso que servirá como ensayo clave rumbo a la Copa del Mundo 2026. Confirmado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y presentado en el Instituto Cultural Cabañas, este encuentro no solo promete emociones futbolísticas, sino que también es un paso fundamental en la preparación del Tricolor como sede mundialista.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, México afinará detalles ante una selección de Ecuador que llega como segunda mejor clasificada de CONMEBOL en las eliminatorias mundialistas, con su boleto asegurado al Mundial 2026. Será una oportunidad para que el Vasco Aguirre convoque a figuras que militan en Europa gracias a la Fecha FIFA, y mida fuerzas contra un rival sólido y en constante crecimiento.

El Estadio Akron, uno de los tres recintos mexicanos que recibirán partidos del Mundial 2026 junto al Estadio Azteca y el Estadio BBVA, será el centro de este ensayo logístico y deportivo. El encuentro permitirá evaluar aspectos clave como seguridad, movilidad, conectividad y el cambio de césped natural a híbrido, además de proyectar una derrama económica estimada en más de 200 millones de pesos con la asistencia de 50 mil aficionados.

Este amistoso internacional será el último que la Selección Mexicana dispute en Guadalajara antes de la Copa del Mundo 2026, donde el Tricolor jugará su segundo partido de la fase de grupos en este mismo estadio. Con apenas 14 partidos restantes antes del debut el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, cada duelo es vital para afinar estrategias, probar jugadores y fortalecer la confianza del equipo anfitrión.

La afición tapatía podrá vivir un ambiente vibrante y apoyar al Tricolor en este compromiso. La venta de boletos arranca el 18 de agosto y se espera un lleno total, reafirmando al Estadio Akron como un fortín para el fútbol mexicano y dejando claro que México está listo para brillar como anfitrión en el Mundial 2026.