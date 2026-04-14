Liga Mx: ¿Cómo va la tabla de goleo del Clausura 2026?

Han pasado 14 jornadas del futbol mexicano y no solo la cima de la competencia se disputa al máximo, sino que además el título de goleo puede ser compartido también en esta temporada.

¡La cima de goleo está que arde! 🔥



‘La Hormiga’ y João Pedro siguen encendidos y no dejan de sumar tantos. ⚽️🎯



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La campaña pasada, la bota de oro de la liga mx se dividió con tres jugadores: Paulinho de Toluca, Joao Pedro de Atlético de San Luis y Armando González de la escuadra de Chivas. Todos igualados con doce tantos. Para el Clausura 2026 el goleo se ha cambiado a dos elementos que repiten. Joao Pedro y la “hormiga” González, están empatados con la misma cantidad de anotaciones, un total de 12 tantos.

González lo ha hecho en menos tiempo ya que en 14 titularidades con Chivas, registra 1026 minutos acumulados y 73 en promedio, con 12 dianas y dos veces ha quedado en el equipo ideal.

Mientras que el italiano de 34 años, tiene 14 titularidades, 12 goles logrados en 1260 minutos promediando 90 y siendo parte del equipo de la semana en dos ocasiones.

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Además en la jornada anterior, fue el héroe del partido para el equipo potosino, ya que marcó el gol en los últimos minutos para empatarle a Toluca. Esta temporada Joao puede presumir que le ha hecho tantos a: Rayados, Chivas, América y a Tigres. Mientras que la hormiga le ha hecho goles a: Pumas, Rayados, Atlas y América.