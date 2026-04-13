Efraín Juárez cumple 50 partidos con Pumas: así es su balance en la Liga MX / Jam Media

El proceso de Efraín Juárez al frente de Pumas UNAM alcanzó una marca importante al llegar a los 50 partidos dirigidos, consolidando un proyecto que poco a poco ha ganado respaldo tanto de la directiva como de la afición.

Efraín Juárez / Jam Media Ampliar

El técnico mexicano ha logrado imprimir una identidad competitiva al equipo auriazul, reflejada en un balance positivo que lo mantiene como uno de los proyectos más estables del fútbol mexicano en la actualidad.

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El balance de Efraín Juárez en sus primeros 50 partidos

En los 50 encuentros dirigidos por Juárez, Pumas registra 20 victorias, 16 empates y 14 derrotas, números que le otorgan un rendimiento favorable dentro de su gestión.

Este registro refleja una efectividad cercana al 40 por ciento, respaldando el trabajo del estratega, quien ha logrado que el equipo muestre una evolución tanto en resultados como en funcionamiento dentro del campo.

Un triunfo clave marca su partido 50 con Pumas

La cifra se alcanzó tras la victoria de Pumas por 3-1 ante Mazatlán, resultado que además significó un momento importante en la temporada del equipo.

Con ese triunfo, el conjunto universitario no solo llegó a los 20 triunfos bajo el mando de Juárez, sino que también aseguró su clasificación a la fase final del torneo, consolidándose como un contendiente serio al título.

El trabajo de Efraín Juárez ha sido bien recibido tanto por la directiva como por los seguidores del club, quienes han vuelto a ilusionarse con el rendimiento del equipo tras años de irregularidad.

Uno de los aspectos clave ha sido la conexión lograda con la afición, que había mostrado distanciamiento en torneos anteriores, pero que ahora respalda el proyecto deportivo del estratega mexicano.

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Pumas mantiene presión por romper su sequía de títulos

A pesar del buen momento, en Pumas UNAM existe una presión constante debido a los 15 años sin conseguir un campeonato de Liga MX, situación que obliga al equipo a competir por el título en el corto plazo.

Sin embargo, tanto el cuerpo técnico como el entorno del club mantienen la calma, conscientes de que el proyecto requiere continuidad para consolidarse y alcanzar los objetivos.

Un cierre de torneo clave para el proyecto de Juárez

Con tres jornadas restantes antes de la Liguilla, Efraín Juárez aún tiene margen para mejorar su balance y llegar en óptimas condiciones a la fase final.

El verdadero examen para el técnico y su equipo llegará en la Liguilla, donde Pumas buscará confirmar su crecimiento y pelear por un título que la afición espera desde hace más de una década.