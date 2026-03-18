Efraín Juárez tendrá que pagar millonaria multa tras sus polémicos gestos en el Pumas vs Cruz Azul

Efraín Juárez ha sido multado por su gesto obsceno tras el empate entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Serán más de 350 mil pesos los que el entrenador de los universitarios tendrá que pagar luego del gesto que hizo hacia la tribuna y las palabras altisonantes que utilizó.

Efraín Juárez / Jam Media Ampliar

Es la Comisión Disciplinaria la que determinó aplicar dicha multa al violar el Código de Ética de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Cabe mencionar que no es la primera vez que algo así sucede en el fútbol mexicano y es que hace un par de años, Martín Anselmi hizo el mismo gesto por el cual fue multado por alrededor de 200 mil pesos mexicanos.

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Esta es una nueva polémica que se suma a la carrera de Efraín Juárez como director técnico, desde su etapa en Colombia y ahora en el año que lleva en el banquillo de los auriazules.

EFRAÍN JUÁREZ haciendo UN ANSELMI 👀



“¡AQUÍ HAY HUEVOS, EH‼️”.



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🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚 pic.twitter.com/yFk02EgijM — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) March 15, 2026

A pesar de esa situación, los Pumas de la UNAM marchan en la quinta posición del torneo con 20 puntos y apenas una derrota en 11 partidos de la Liga MX.