Chivas se pronuncia: ¿dejará que sus jugadores vayan con la selección mexicana? / Simon Barber

Las Chivas de Guadalajara ya se pronunciaron sobre el polémico regreso de sus jugadores a concentrar con el club rojiblanco, luego de que Amaury Vergara solicitara que los convocados volvieran a reportar a Verde Valle, tras percibir injusto que los jugadores de Toluca sí pudieran jugar este jueves en Concacaf Champions Cup.

Amaury Vergara / Agustin Cuevas Ampliar

¿Chivas dejará que sus seleccionados vayan a la concentración para el Mundial?

En un comunicado en redes sociales, Chivas manifestó lo siguiente:

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”.

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De esta manera, Raúl ‘Tala’ Rangel, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Armando ‘Hormiga’ González abandonaron el entrenamiento en Verde Valle tras reunirse con Amaury Vergara y reportarán por la noche con la selección mexicana en el CAR.

¿Por qué Chivas se había negado a que sus jugadores fueran con selección?

Amaury Vergara pidió que sus jugadores volvieran con Chivas ya que Toluca había recibido un permiso especial para que Alexis Vega y Jesús Gallardo pudieran jugar ante LAFC las semifinales de la Concacaf Champions Cup, lo cual no respetaba el plazo que se le había dado a los equipos para no contar con sus seleccionados.

Después de la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, los convocados debían tomar vacaciones por reglamento FIFA, para posteriormente poder concentrar con México desde el 6 de mayo. Sin embargo, se le otorgó permiso a Toluca para que sus jugadores pudieran ir al partido de ida ante LAFC, ya que aún se mantenía dentro de fechas permitidas. Después de ese partido en Los Angeles, Vega y Gallardo debían salir de vacaciones y concentrar el 6 de mayo como el resto de sus compañeros.

Sin embargo, el lunes 4 de mayo se dio a conocer que la Federación Mexicana de Fútbol le concedió a los Diablos un permiso especial para que Alexis Vega y Jesús Gallardo pudieran jugar el partido de vuelta ante LAFC y después concentrar con la selección.

Esto molestó al resto de los equipos, donde si bien no les afecta directamente el permiso, ya que Toluca no disputaría ningún partido de liguilla con seleccionados, sí incumplía el pacto respecto a fechas y procedimiento.

¿Los jugadores de Toluca reportarán con selección?

Toluca no se ha pronunciado públicamente a la polémica de sus jugadores seleccionados por Javier Aguirre, sin embargo, todo apunta a que Alexis Vega y Jesús Gallardo no disputarán el partido de Concacaf Champions Cup ante LAFC en el Estadio Nemesio Diez.

El ‘Vasco’ Aguirre en conferencia de prensa fue muy claro: “Quien no se presente no irá al Mundial”. Esto da a entender que la fecha y hora límite aplicará para todos y que el permiso especial para Toluca al final no procederá. Alexis Vega y Jesús Gallardo deberán reportar con selección mexicana esta noche, mientras su equipo busca el pase a la gran final de Concachampions.

Desde Verde Valle, @mariamiamors nos comparte su reporte sobre los seleccionados de Chivas. pic.twitter.com/ITr5lCy4sn — W Deportes (@deportesWRADIO) May 6, 2026

¿Qué sigue para la selección mexicana?

Después de que la selección concentre el 6 de mayo en el CAR, cerrarán fila los 12 jugadores que tienen su lugar asegurado a la Copa del Mundo y los 8 que funcionarán de “asistentes” para medirse ante Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Los jugadores que militan en Europa se irán integrando conforme cierren su participación con sus clubes, por lo que algunos ya podrán estar para el amistoso ante Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de pasadena.

El Tri cerrará su preparación previa al Mundial frente a Serbia el 4 de junio en el Nemesio Diez de Toluca, para que el 11 de junio inauguren la Copa del Mundo ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.