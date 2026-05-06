Seleccionados de Chivas atienden llamado de Amaury Vergara y se concentran en Verde Valle ante incumplimiento de acuerdos

La tensión entre clubes y Selección Mexicana sube de nivel en un momento crítico previo a la Copa del Mundo 2026, luego de que Chivas concentró a sus jugadores convocados en Verde Valle, una decisión que encendió el debate en todo el fútbol nacional y que coloca a los futbolistas en el centro de una disputa institucional que podría tener consecuencias inmediatas.

Jugadores de Chivas convocados Ampliar

Todo comenzó con el mensaje público de Amaury Vergara, quien dejó claro que “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan”, tras el permiso especial a los jugadores de Toluca. El propietario rojiblanco instruyó a su directiva para que los 5 jugadores convocados al Tri reportaran al club, una postura firme que rompió con la dinámica previamente establecida entre la Federación y los equipos de la Liga MX.

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Luis Romo fue el primero en aparecer alrededor de las 7:30 de la mañana, posteriormente se sumaron Roberto Alvarado, Armando González y más tarde Raúl Rangel, todos bajo la mirada del cuerpo técnico encabezado por Gariel Milito, listos para entrenar con el equipo en una jornada que tomó por sorpresa a más de uno.

El caso que generó mayor incertidumbre fue el de Brian Gutiérrez, quien no fue visto en las instalaciones del club durante el ingreso del resto de sus compañeros, lo que abrió interrogantes sobre su situación puntual, sin embargo, los tiempos aún juegan a favor de los jugadores para cumplir con ambas partes en medio de este escenario cambiante.

SÍ REPORTARON 😱



Los seleccionados de Chivas cumplieron con las órdenes de Amaury Vergara y llegaron al entrenamiento matutino en Verde Valle. pic.twitter.com/e6tb52n05z — W Deportes (@deportesWRADIO) May 6, 2026

La postura de la Selección Mexicana no se hizo esperar, a través de un comunicado advirtió que cualquier jugador que no se presente este miércoles a las 20:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento quedará fuera de la convocatoria mundialista.“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”.

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, señala el comunicado.

¿Se quedarán en Chivas o viajarán al CAR con la Selección Mexicana?

La gran pregunta gira en torno al destino inmediato de estos jugadores, y la respuesta apunta a un desenlace contrarreloj, todo indica que los futbolistas de Chivas, al igual que los de otros clubes involucrados, tienen margen suficiente para trasladarse a la Ciudad de México y reportar antes del límite establecido, evitando así cualquier sanción o exclusión de la lista final rumbo al Mundial.

La Hormiga González se retira de Verde Valle para incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana.



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Dentro del propio club aseguran que la intención no es romper definitivamente con la Selección, sino hacer valer una postura institucional en medio de la falta de consenso entre clubes, por lo que tras cumplir con la instrucción de entrenar en Verde Valle, los jugadores podrían tomar un vuelo más tarde para integrarse al Tri sin mayores consecuencias.