La millonaria apuesta de Netflix por la Selección Mexicana: cuánto pagó por sus transmisiones / Chesnot

La plataforma de streaming Netflix sorprendió al mundo del fútbol tras asegurar los derechos de transmisión de importantes torneos donde participa la Selección Mexicana. De acuerdo con información revelada, la empresa desembolsó una cifra cercana a los 60 millones de dólares por los derechos de las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro.

Selección Mexicana / Jam Media Ampliar

Este acuerdo incluye las ediciones de 2027 y 2029 de ambos torneos, lo que marca un paso importante en la incursión de la plataforma en el mundo del deporte en vivo, especialmente en el fútbol internacional.

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El anuncio se dio el 14 de abril de 2026 y confirma que, a partir de 2027, Netflix será la casa de estos torneos en México. Esto representa un cambio relevante en la manera en que los aficionados podrán seguir a la Selección Mexicana, ya que tradicionalmente los partidos habían sido transmitidos por televisión abierta.

Además, el acuerdo abre interrogantes sobre el futuro de televisoras como Televisa y TV Azteca, que históricamente han compartido los derechos de transmisión del combinado nacional. Hasta el momento, no se ha confirmado si estas cadenas podrán emitir algunos encuentros en simultáneo.

Netflix / Chesnot Ampliar

Netflix apuesta fuerte por el deporte en vivo

Con esta inversión millonaria, Netflix refuerza su estrategia de expandirse en el contenido deportivo. La compañía ya ha incursionado en eventos como la NFL, la WWE, el béisbol de Grandes Ligas y peleas de boxeo, consolidando su presencia en un mercado que tradicionalmente pertenecía a la televisión y otras plataformas especializadas.

En este contexto, la llegada del fútbol de selecciones a la plataforma representa un paso clave para captar nuevas audiencias y competir en un sector cada vez más disputado.

Selección Mexicana / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

¿Cuánto costará ver a la Selección Mexicana en Netflix?

Una de las principales dudas entre los aficionados es el costo para seguir estos partidos. Según la información disponible, los encuentros estarán incluidos dentro de la suscripción habitual de Netflix, por lo que no se requerirá un pago adicional más allá del plan contratado.

Esto significa que los usuarios podrán acceder a los partidos sin costos extra, lo que podría facilitar el acceso a estos torneos y ampliar el alcance del fútbol de selecciones en México a través del streaming.