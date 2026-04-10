¡Katia Itzel hace historia! Será la primera árbitra mexicana en dirigir en una Copa del Mundo

Katia Itzel García Mendoza fue confirmada como parte del grupo arbitral para la Copa del Mundo 2026, un nombramiento que la coloca en el centro de la historia del fútbol mexicano y que consolida su trayectoria dentro de la élite arbitral internacional.

La FIFA designa a Katia Itzel García como árbitra para el Mundial 2026. IG Ampliar

La designación fue anunciada por la FIFA dentro de una lista de 52 árbitros centrales, en la que también aparece César Arturo Ramos Palazuelos, ambos encargados de representar a México en la máxima justa del fútbol mundial.

Con esta elección, Katia Itzel se convierte en la primera árbitra mexicana en dirigir partidos en una Copa del Mundo, un hecho sin precedentes que refleja el avance del arbitraje femenino y el reconocimiento a su desempeño en competencias nacionales e internacionales.

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¿Cuántas mujeres pitarán en el Mundial?

A sus 33 años, la silbante capitalina forma parte de un grupo selecto de 6 árbitras en el torneo, lo que evidencia el impulso global por integrar a más mujeres en escenarios de alta exigencia dentro del fútbol profesional.

ESTOS SON TODOS LOS ÁRBITROS DEL #MUNDIAL2026



UEFA (15)

• Michael Oliver 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

• Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

• Francois Letexier 🇫🇷

• Clement Turpin 🇫🇷

• Felix Zwayer 🇩🇪

• Maurizio Mariani 🇮🇹

• Danny Makkelie 🇳🇱

• Espen Eskas 🇳🇴

• Szymon Marciniak 🇵🇱

• Joao Pinheiro 🇵🇹

• Istvan… pic.twitter.com/TT9bQb9HLB — Histoporte (@histoporte_) April 9, 2026

Además de su participación en cancha, México tendrá presencia en distintas áreas del arbitraje, incluyendo asistentes y el sistema VAR, fortaleciendo así su representación dentro de la estructura oficial del torneo.

¿Por qué es histórica la designación de Katia Itzel García? Un paso decisivo para el arbitraje mexicano

Su nombramiento no solo rompe una barrera en el ámbito nacional, sino que también posiciona a México dentro de una nueva etapa de inclusión y desarrollo arbitral, donde el talento femenino adquiere protagonismo en competencias de máximo nivel.

Katia Itzel García es nombrada Sexta Mejor Árbitra del Mundo por la IFFHS / Jam Media Ampliar

La presencia de Katia Itzel en el Mundial 2026 simboliza un cambio generacional y cultural en el fútbol, y abre camino para futuras árbitras mexicanas que aspiran a consolidarse en el escenario internacional.