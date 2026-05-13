Romario Da Silva, del Motagua, sufre escalofriante fractura en la Liga Nacional de Honduras 2026

El extremo brasileño Romario Da Silva, del Motagua FC, sufrió una luxofractura de peroné izquierdo durante el partido ante Olancho FC, correspondiente a la cuarta jornada de las triangulares del Clausura 2025-26 de Honduras. El diagnóstico lo aleja de las canchas entre seis y ocho meses.

Respaldo total de nuestra junta directiva y de todo el pueblo Motagüense para vos, Romario. 🇧🇷💙



En los momentos difíciles, este escudo y su gente se mantienen más unidos que nunca. De esta salimos TODOS JUNTOS. 🫂🦅 pic.twitter.com/rmEzM33Mhl — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) May 13, 2026

¿Cómo ocurrió la lesión de Romario Da Silva?

La acción se dio en el minuto 55, en un duelo por la posesión entre Da Silva y el jugador de Olancho FC Marlon Ramírez. En la caída, el tobillo del brasileño quedó completamente desplazado, con una deformidad visible que provocó la reacción inmediata de compañeros y rivales: varios no pudieron contener las lágrimas en la cancha.

El cuerpo médico del Motagua inmovilizó la pierna del jugador en el terreno de juego antes de trasladarlo a un centro asistencial en Juticalpa para estudios radiológicos. Posteriormente fue enviado a Tegucigalpa, donde se le practicó una intervención quirúrgica. Las radiografías confirmaron la luxofractura de peroné, los médicos también están evaluando si existen posibles lesiones adicionales en los ligamentos, lo que podría complicar aún más su diagnóstico.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

El pronóstico médico estima una baja de entre seis y ocho meses. De confirmarse la gravedad, Da Silva podría regresar hasta febrero de 2027. El club aún no ha emitido un parte definitivo; se espera una actualización oficial en los próximos días.

Da Silva tiene 36 años y llegó al Motagua para este torneo. Había arrancado la temporada con buenas actuaciones, pero había perdido protagonismo en las jornadas recientes. La lesión llega en el tramo final de su carrera y abre incertidumbre sobre su continuidad en el fútbol profesional.

Sucedió en Honduras.



Romario Da Silva, jugador del Motagua, sufrió esta grave lesión de tobillo ante Olancho FC.



ESCALOFRIANTE, TERRORÍFICO.https://t.co/4YUtDYiX7j — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 13, 2026

¿Cómo reaccionaron el club y el cuerpo técnico?

La directiva del Motagua, encabezada por el presidente Pedro Atala y el director deportivo Emilio Izaguirre, se presentó en persona antes de la operación para brindar respaldo al jugador. En un comunicado expresaron que en los momentos difíciles el escudo y su gente se mantienen más unidos que nunca.

El técnico Javier López fue contundente en conferencia de prensa: “Es una tristeza, una lesión gravísima. Algunos jugadores estaban con lágrimas al ver a su compañero caído. Por él, el equipo va a pelear mucho más.”

¿Cómo quedó el Motagua en la tabla tras el partido?

Pese al impacto emocional, el Motagua se llevó la victoria 2-0 sobre Olancho FC y se mantiene en la segunda posición de la tabla, a un solo punto del líder Real España. La pelea por el título del Clausura 2025-26 sigue abierta en la recta final del torneo.

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¿Qué sigue para el Motagua?

El equipo azul deberá afrontar los próximos compromisos de las triangulares sin uno de sus hombres de banda. El objetivo es claro: recortar el punto que los separa del Real España y pelear por el campeonato. La baja de Da Silva pone a prueba la profundidad del plantel en el momento más exigente de la temporada. El club confirmará en los próximos días el estado definitivo de su jugador y los plazos reales de recuperación.