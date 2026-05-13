Liga MX y Copa Libertadores 2027: el plan que podría regresar a los clubes mexicanos al torneo de CONMEBOL / Jam Media

La posibilidad de que equipos de la Liga MX vuelvan a disputar la Copa Libertadores tomó fuerza tras la reciente compra de derechos televisivos por parte de TelevisaUnivision.

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¿Por qué la Liga MX podría regresar a la Copa Libertadores?

El regreso de clubes mexicanos al torneo sudamericano comenzó a ganar peso después de que TelevisaUnivision adquiriera los derechos de transmisión de la Libertadores y la Sudamericana para Estados Unidos a partir de 2027.

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La lógica detrás del movimiento sería clara: para que la inversión tenga mayor impacto comercial y audiencia en el mercado hispano, la presencia de equipos mexicanos elevaría considerablemente el interés del torneo.

Los periodistas Luis Castillo y Carlos Ponce de León, quienes aseguran que ya existen señales positivas desde Sudamérica para facilitar el regreso de los clubes de la Liga MX a competencias organizadas por CONMEBOL.

¿Qué dijo Alejandro Domínguez sobre el regreso de México?

Uno de los puntos más importantes es la postura de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, quien meses atrás dejó abierta la posibilidad de volver a integrar a clubes mexicanos en la Libertadores.

Domínguez explicó que el tema debe discutirse con CONCACAF, aunque reconoció que para CONMEBOL es importante que otras confederaciones consideren a la Libertadores como un torneo de referencia internacional.

La situación todavía depende de acuerdos políticos y deportivos entre ambas confederaciones, ya que actualmente los clubes mexicanos tienen compromiso obligatorio con la Concacaf Champions Cup.

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Tras la adquisición de Televisa de los derechos para transmitir la Copa Libertadores, los equipos de la MLS y la Liga MX estarían más cerca que nunca de llegar a la máxima competición de clubes de Sudamérica 🏆



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¿Por qué los clubes mexicanos dejaron de jugar Libertadores?

Los equipos mexicanos participaron en la Libertadores entre 1998 y 2016. Durante ese periodo, clubes como Cruz Azul, Chivas y Tigres UANL llegaron hasta finales del torneo, aumentando el prestigio internacional de la Liga MX.

Sin embargo, los problemas de calendario terminaron provocando la salida de México. El cambio de formato de la Libertadores a competencia anual chocó directamente con la Liguilla y con las competencias oficiales de CONCACAF.

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¿Qué ganaría la Liga MX con volver a Libertadores?

El regreso a la Libertadores representaría una vitrina internacional mucho más fuerte para los clubes mexicanos. También elevaría el nivel competitivo de la liga, especialmente en partidos de eliminación directa frente a gigantes sudamericanos.

A nivel comercial, el impacto sería enorme para televisoras, patrocinadores y plataformas digitales. El fútbol mexicano volvería a tener presencia constante en mercados sudamericanos y estadounidenses al mismo tiempo.

Para la afición mexicana, además, significaría recuperar uno de los torneos internacionales más valorados por generaciones que crecieron viendo las históricas participaciones de Cruz Azul, Chivas y Tigres en Sudamérica.

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Próximos pasos: qué falta para confirmar el regreso

Hasta ahora no existe confirmación oficial de CONCACAF ni de CONMEBOL, pero las conversaciones alrededor del posible regreso continúan creciendo rumbo a 2027.

En los próximos meses podrían definirse temas clave como cupos, calendario y criterios de clasificación. Mientras tanto, la expectativa ya comenzó entre aficionados y directivos de Liga MX, que ven cada vez más cerca el regreso del futbol mexicano a la Copa Libertadores.