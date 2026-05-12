Cruz Azul vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de la semifinal del Clausura 2026 Liga MX 2026

Cruz Azul y Chivas se enfrentan en la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX el miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte. La Máquina llega tras una serie sólida en cuartos de final, mientras que el Rebaño Sagrado avanzó después de eliminar a Tigres en una eliminatoria de alta intensidad.

Cruz Azul vs Chivas / Manuel Velasquez Ampliar

¿Cómo llega Cruz Azul a la semifinal contra Chivas?

Cruz Azul llega a esta instancia con buen ritmo competitivo tras superar a Atlas 4-2 mostrando solidez defensiva y equilibrio en medio campo.

La Máquina ha sabido competir en partidos cerrados durante la Liguilla, donde la diferencia de detalles ha sido determinante para avanzar de fase. Su rendimiento como local también será un factor importante en el partido de ida. El equipo busca dar el primer golpe en casa para viajar a Guadalajara con ventaja en el marcador global.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Uriel Antuna festeja pase a semifinales ante América con “taquitos de la esquina” tras la victoria en Liguilla

¿Cómo llega Chivas a la semifinal de la Liga MX 2026?

Chivas llega a la semifinal tras una serie intensa ante Tigres, donde logró avanzar tras empatar 3-3 en el global.

El Rebaño Sagrado mostró capacidad de reacción en momentos clave y consiguió meterse entre los cuatro mejores del torneo, consolidando una Liguilla competitiva.

Ahora, el equipo tapatío enfrentará el reto de sumar un buen resultado como visitante en el Estadio Banorte para cerrar la serie con mayor control en casa.

¿Qué está en juego en Cruz Azul vs Chivas?

La semifinal representa una de las llaves más atractivas del torneo por el peso histórico de ambos clubes.

Cruz Azul buscará aprovechar su localía para tomar ventaja en el global, mientras que Chivas intentará sostener un planteamiento sólido que le permita llegar con vida al partido de vuelta. El ganador de esta serie avanzará a la final del Clausura 2026, donde ya espera el vencedor de la otra semifinal.

LISTOS PARA LA IDA 💙🚂 pic.twitter.com/9NZ5rmA00r — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 12, 2026

¿Qué puede definir la semifinal entre Cruz Azul y Chivas?

El partido de ida puede marcar el rumbo de la eliminatoria, especialmente por la importancia del primer resultado.

Cruz Azul intentará imponer ritmo en casa y aprovechar la presión del entorno, mientras que Chivas apostará por orden defensivo y transiciones rápidas.

En este tipo de duelos, la eficacia frente al arco y el manejo emocional suelen ser factores decisivos para inclinar la balanza.

Próximos pasos: definición del primer finalista de la Liga MX 2026

Después del partido de ida en el Estadio Banorte, la serie se definirá en el partido de vuelta en el Estadio Jalisco, donde Chivas cerrará como local.

Ambos equipos ajustarán detalles tácticos tras los primeros 90 minutos, en una eliminatoria que promete mantenerse cerrada hasta el final.

El ganador avanzará a la final del Clausura 2026, con el objetivo de coronarse campeón del fútbol mexicano.

🇦🇹 ¡Nos vemos al rato en la Capital, ChivaHermanos! 😍 pic.twitter.com/GUnAHFgrys — CHIVAS (@Chivas) May 12, 2026

¿A qué hora es Cruz Azul vs Chivas semifinal ida Liga MX 2026?

El duelo entre Cruz Azul y Chivas está programado para jugarse el jueves 14 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Estadio Banorte.

Se trata del primer partido de la serie semifinal, por lo que el resultado en Ciudad de México será clave antes de la vuelta, que se disputará en el Estadio Jalisco.

CRUZ AZUL VS CHIVAS: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER