Chivas vs Cruz Azul: Precios y cómo comprar boletos para la Semifinal Clausura 2026

Chivas y Cruz Azul se enfrentan en la semifinal de ida del Clausura 2026 el miércoles 13 o jueves 14 de mayo en el Estadio Azteca, Ciudad de México. La Máquina llega tras eliminar al Atlas con global de 4-2, mientras el Rebaño avanzó con una remontada épica 2-0 ante Tigres (3-3 global, clasificó por posición en tabla).

Cruz Azul vs Chivas / Manuel Velasquez Ampliar

¿Cómo llegaron Cruz Azul y Chivas a las semifinales del Clausura 2026?

En cuartos de final, Cruz Azul venció al Atlas 3-2 en el Jalisco y 1-0 en el Azteca-Banorte, con José Paradela como autor del gol del cierre en el minuto 32. El portero Kevin Mier fue figura con atajadas providenciales para mantener el marcador. Con esta clasificación, La Máquina llega a su quinta semifinal consecutiva.

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El Rebaño Sagrado terminó segundo en la tabla general con 36 puntos. En cuartos de final protagonizó la remontada más espectacular de la liguilla: perdió 3-1 ante Tigres en el Estadio Universitario (goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez; descontó Ricardo Marín), pero en el Akron ganó 2-0 con doblete de Santiago Sandoval. El global quedó 3-3 y Chivas avanzó por su mejor posición en la tabla. Tigres terminó con 10 por la expulsión de Francisco Reyes en el minuto 88.

¿Dónde comprar los boletos para Cruz Azul?

De acuerdo con la información difundida por el propio club a través de sus canales oficiales, la venta de boletos para el partido Chivas vs Cruz Azul se realiza exclusivamente mediante la plataforma Boletomóvil, tanto en su sitio web como en su aplicación móvil.

La preventa exclusiva para Chivabonados comenzó el domingo 10 de mayo a las 21:30 horas y se mantiene activa hasta el martes 12 de mayo a las 17:00 horas, dando prioridad a los aficionados con membresía del club antes de la venta general.

Posteriormente, se espera que se habilite la venta al público general, dependiendo de la disponibilidad de localidades.

¿Cuánto cuestan los boletos para Chivas vs Cruz Azul?

Los precios de las entradas varían según la zona del estadio, la demanda del encuentro y la disponibilidad al momento de la compra.

Como referencia, los costos para este tipo de partidos suelen iniciar alrededor de los 500 pesos mexicanos, mientras que las zonas preferenciales o de mayor demanda pueden superar los 3,000 pesos.

🇦🇹 ¡JUNTOS POR ESE PASE A LA GRAN FINAL, CHIVAHERMANOS! 🔥



¡GUARDEN LAS FECHAS Y HAGAMOS RETUMBAR EL AZTECA Y EL JALISCO! 🏟️ pic.twitter.com/N2KAFPpoNh — CHIVAS (@Chivas) May 11, 2026

El club recomienda a los aficionados consultar el precio final directamente en la plataforma de venta antes de realizar la compra, ya que los costos pueden modificarse dinámicamente.

¿Qué se juegan Cruz Azul y Chivas en esta semifinal?

Un lugar en la Gran Final del Clausura 2026. Cruz Azul, que no gana el título desde el Guard1anes 2021, llega con el impulso de Huiqui y la solidez defensiva que mostró ante el Atlas. Chivas, con Milito al frente y varios lesionados, demostró corazón y carácter con la remontada ante Tigres: el joven Santiago Sandoval emergió como figura en el momento más importante.

El choque entre el 3° de la tabla (Cruz Azul) y el 2° (Chivas) promete ser la llave más pareja de la semifinales. La vuelta en el Jalisco, donde el Rebaño no perdió ningún partido en casa durante el torneo con 20 goles a favor y solo 3 en contra, puede ser definitoria.