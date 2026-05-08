Amaury Vergara asegura que son 6 jugadores de Chivas los que concentrarán con Selección Mexicana

El presidente de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, estuvo presente en la Gala de Embajadores de Guadalajara rumbo a la Copa del Mundo 2026 y habló sobre la polémica de los últimos días con selección mexicana, donde tuvo que salir públicamente a reclamar que el acuerdo con los clubes no se había respetado.

Amaury Vergara / Jam Media Ampliar

Dentro de sus declaraciones, una de las partes que más brincaron fue que aseguró que son seis los jugadores de Chivas que concentrarán con la selección mexicana a partir del lunes, recordando que los jugadores tendrán descanso el fin de semana por el día de las madres.

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Los jugadores de Guadalajara que se presentaron en el CAR la noche del miércoles son: Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Armando ‘Hormiga’ González y Brian Gutiérrez. En total, son cinco jugadores del plantel rojiblanco los que están considerados para ir a la Copa del Mundo, entonces… ¿por qué Amaury Vergara mencionó que serían seis? Algunos medios de comunicación comenzaron a especular sobre si el sexto jugador que menciona Vergara es Richard Ledezma, quien era uno de los que posiblemente estarían en la lista del Javier Aguirre.

¿Richard Ledezma puede ir al Mundial 2026?

Duilio Davino, director de Selección Nacional, comentó que todo podía pasar hasta el 1 de junio, fecha en la que se deberá presentar la lista final de convocados para la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, esto va más a posibles lesiones o situaciones extraordinarias que involucren a algún convocado y que le impida formar parte de la lista final.

Los jugadores de Liga MX que no están en la lista que dio Aguirre el 28 de abril, no asistirán al Mundial, salvo que algo que esté fuera del alcance del cuerpo técnico ocurra. En este caso, la lateral derecha de México estará a cargo de Jorge Sánchez y Julián Araujo, si su proceso de recuperación sigue por buen camino.

¿Quién es el sexto convocado de Chivas con selección mexicana?

A pesar de las especulaciones que generaron las palabras de Amaury Vergara, el tema es mucho más sencillo. El sexto jugador que menciona es Luis Rey, jugador que pertenece a Guadalajara pero que actualmente disputa el Clausura 2026. De hecho, se espera que Luis Rey termine su préstamo con la Franja al terminar el torneo y vuelva a las órdenes de Gabriel Milito con Chivas.

Luis Rey, junto a otros 7 jugadores mexicanos, forman parte de la convocatoria de Aguirre, pero solo para completar el plantel de entrenamiento, pero no formarán parte de la lista final para el Mundial 2026.

¿De qué fue el evento de Gala de Embajadores en Guadalajara?

Leyendas del fútbol mexicano se hicieron presentes en la Plaza de las Américas de Guadalajara para una cena donde se presentaron a los embajadores; leyendas del deporte tapatío que dieron la bienvenida al torneo más importante del fútbol mundial a su ciudad, que será una de las tres sedes de México para la Copa del Mundo.

Algunos de los embajadores son: Lorena Ochoa, Pavel Pardo, Oswaldo Sánchez, Adolfo ‘Bofo’ Bautista, Ramón Morales, Iván García, entre otros.

El ambiente mundialista ya dio inicio en esta noche donde se pudieron reunir íconos del fútbol mexicano y deportistas que han dejado en alto el nombre del país, demostrando que la Copa del Mundo no solo se trata de fútbol, sino también de una representación cultural de la que México puede formar parte en este 2026.