Pumas vs América: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 Liga MX

Pumas y América definen este domingo 10 de mayo su pase a las semifinales del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario. Luego del empate 3-3 en la ida, las Águilas están obligadas a ganar por cualquier marcador, mientras que a los universitarios les basta el empate para avanzar a semifinales por tener mejor posición en la tabla en la temporada regular.

América vs Pumas / Manuel Velasquez Ampliar

¿Qué necesita América para eliminar a Pumas?

La serie dejó a las Águilas contra las cuerdas. El empate global obliga al equipo azulcrema a ganar sí o sí en Ciudad Universitaria ya que cualquier igualdad en el marcador le da el boleto a semifinales a Pumas.

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El panorama no es sencillo para los de Coapa. América registra una victoria, un empate y una derrota en sus últimos tres partidos como visitante. En dos de esos compromisos ambos equipos anotaron, una tendencia que podría repetirse por el estilo ofensivo de ambos clubes.

Sin embargo, los antecedentes recientes en liguilla favorecen ligeramente a los azulcremas. América suma dos triunfos y dos empates en sus últimas cuatro visitas al Olímpico Universitario en fase final, una estadística que mantiene viva la esperanza del equipo dirigido por André Jardine.

Pumas quiere romper una larga racha ante América en Liguilla

Aunque Pumas se hace fuerte en casa, la historia reciente en eliminatorias favorece al América. La última vez que los universitarios derrotaron a las Águilas como locales en Liguilla fue en el Apertura 2014, cuando ganaron 1-0 en la ida de Cuartos de Final.

Ese dato refleja el reto que tiene Efraín Juárez y sus jugadores. La buena noticia para los felinos es que llegan con un momento positivo en CU y con una ofensiva que logró marcar tres goles en el Azteca durante el primer capítulo de la serie.

LLEGÓ EL PATRÓN 😬



De manera inesperada Emilio Azcárraga se hizo presente en Coapa. 😱



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Además, la intensidad y presión de la afición universitaria podrían convertirse en un factor determinante en uno de los partidos más calientes del semestre.

¿Quién es favorito para avanzar a semifinales?

La eliminatoria luce completamente abierta. Pumas tiene la ventaja del empate y el respaldo de su localía, pero América cuenta con experiencia en series definitivas y una plantilla acostumbrada a este tipo de escenarios.

Las estadísticas recientes apuntan a un duelo cerrado. En tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos se anotaron menos de 3 goles, y solamente en dos partidos marcaron ambos clubes.

SORPRENDIDOS 🚨🚨🚨



Henry Martín comentó que en América llamó la atención la forma en la que Pumas buscó ganar el partido sobre la mesa.



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También llama la atención el promedio de tiros de esquina. Pumas registra 3.3 corners por partido entre fase regular y Liguilla, mientras que América promedia 4.5. Un indicador de que las Águilas suelen atacar más por bandas y mantener mayor posesión ofensiva. América necesita arriesgar desde el inicio, mientras que Pumas apostará por el orden defensivo y los espacios al contragolpe.

América sigue sumando bajas en su plantel. Se suman las ausencias de Cristian Borja y Sebastián Cáceres para el partido de vuelta por lesión, aunque podrán recuperar a Brian Rodríguez.

¿A qué hora y dónde se jugará el Pumas vs América?

La expectativa es alta después del vibrante 3-3 del partido de ida, uno de los encuentros más intensos de estos Cuartos de Final.

El Clásico Capitalino se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, un escenario donde Pumas llega fortalecido tras ganar sus últimos tres partidos como local. Además, en la Jornada 12 del torneo regular ya vencieron 1-0 al América en CU, resultado que hoy ilusiona a la afición auriazul. El equipo que avance a semifinales se convertirá en uno de los principales candidatos al título del Clausura 2026.

Pumas vs América: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER