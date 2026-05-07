El gesto de Cuauhtémoc Blanco con la playera de Chivas que desató la polémica / Norte Photo

La rivalidad entre América y Chivas volvió a encenderse gracias a una inesperada escena protagonizada por Cuauhtémoc Blanco, quien dejó claro que el paso del tiempo no ha cambiado su sentimiento hacia el Guadalajara y durante un evento público el exfutbolista azulcrema accedió a firmar una playera rojiblanca aunque segundos después la aventó al piso y la pateó frente a los aficionados presentes.

Cuauhtémoc Blanco / Miguel Tovar Ampliar

La acción rápidamente comenzó a circular en redes sociales donde miles de seguidores del América celebraron el gesto del histórico número 10, mientras que aficionados de Chivas criticaron la actitud del ahora exjugador y figura pública que una vez más demostró que la rivalidad del Clásico Nacional sigue muy viva incluso fuera de las canchas.

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Cuauhtémoc Blanco construyó una carrera marcada por su talento, personalidad y carácter explosivo dentro del fútbol mexicano, especialmente en los partidos ante Guadalajara donde protagonizó varios capítulos intensos que alimentaron una de las rivalidades más importantes del deporte nacional y por ello cualquier gesto relacionado con ambos clubes suele generar reacciones inmediatas entre los aficionados.

Durante años el exdelantero del América se convirtió en uno de los jugadores más identificados con la afición azulcrema gracias a su entrega y declaraciones contra el acérrimo rival, algo que quedó nuevamente evidenciado en este episodio viral donde primero estampó su firma sobre la camiseta rojiblanca y posteriormente decidió patearla frente a todos los asistentes.

El momento ocurrió mientras Blanco convivía con aficionados en un evento relacionado con partidos de exhibición y leyendas del futbol mexicano, cuando un seguidor se acercó para pedirle el autógrafo sobre una playera de Chivas, petición que el exseleccionado nacional aceptó aunque lo que parecía un gesto normal terminó convirtiéndose en una escena que incendió las redes sociales.

ESE ES MI IDOLO 🦅



Un Aficionado de Chivas le pidió a su ídolo Cuahutémoc Blanco que le firmara su jersey, el Cuauh acepto, pero después tiró la playera al suelo, la pateó y la piso.😂😂😂



La basura en su lugar.🫡👏🏻pic.twitter.com/UHpxeT6Df3 — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 6, 2026

¿Por qué Cuauhtémoc Blanco reaccionó así con la playera de Chivas?

La respuesta parece estar ligada a la histórica rivalidad que marcó gran parte de su carrera profesional ya que Cuauhtémoc Blanco nunca ocultó su rechazo hacia el Guadalajara y constantemente alimentó la competencia deportiva con declaraciones, festejos y actitudes que conectaron con la afición americanista, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los máximos símbolos del antiamericanismo rojiblanco y del orgullo azulcrema.

Aunque ya está retirado de las canchas, el también político continúa apareciendo en partidos de leyendas y eventos públicos donde suele revivir anécdotas relacionadas con el Clásico Nacional, además de mantener una fuerte conexión con los seguidores del América que todavía recuerdan sus actuaciones en los duelos más calientes frente a Chivas y celebran cualquier referencia a aquella histórica enemistad deportiva.

La escena de la playera firmada y pateada no tardó en hacerse tendencia debido a que el video fue compartido por usuarios en distintas plataformas digitales donde generó miles de comentarios, reacciones y debates entre seguidores de ambos equipos, confirmando que cualquier acción relacionada con Cuauhtémoc Blanco, América y Chivas sigue teniendo un enorme impacto mediático dentro del futbol mexicano.