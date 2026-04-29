Atlético de Madrid y Arsenal empatan en Champions: Julián Álvarez y Gyökeres sentencian la ida

Atlético de Madrid y Arsenal empataron a un gol en la semifinal de ida de la UEFA Champions League, en un duelo que se definió por dos penales bien ejecutados por Victor Gyökeres y Julián Álvarez en el estadio Metropolitano.

Atlético de Madrid vs Barcelona / Dan Mullan Ampliar

Los Gunners comenzaron de mejor manera el encuentro. La escuadra londinense dominó los primeros minutos gracias a las incursiones ofensivas de Gabriel Martinelli y Noni Madueke por las bandas. Sin embargo, el cuadro local tuvo la primera de peligro en un disparo de Madueke que atajó tranquilamente Jan Oblak.

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A partir de la media hora de juego, los colchoneros crecieron en confianza y fueron capaces de igualar la intensidad y el trámite, pero todo cambió justo antes del descanso. David Hancko se precipitó y cometió un penal sobre Gyökeres al minuto 44 que el propio futbolista sueco ejecutó de forma impecable.

Ya para el segundo tiempo, el Cholo sacó a Giuliano Simeone por una molestia en el costado derecho y su lugar fue ocupado por Marcos Llorente. Esta modificación provocó una clara mejoría y, al 56 de tiempo corrido, los colchoneros encontraron la igualada. Ben White cometió un penal por una mano dentro del área y fue precisamente Julián Álvarezquien logró vencer a David Raya para empatar el partido.

A partir de ese momento, los madrileños crecieron en confianza y en un lapso de 10 minutos tuvieron dos opciones claras de peligro, ambas en los pies de Antoine Griezmann. En primera instancia, el Principito estrelló un disparo en el poste, y después, Gabriel Magalhães sacó una pelota prácticamente en la línea.

Es importante mencionar que al minuto 80 el árbitro señaló penal a favor del Arsenal por una presunta falta de Hancko sobre Eberechi Eze. Sin embargo, el VAR mandó a llamar al silbante y éste decidió revertir la marcación inicial.

Fue así como el Atlético de Madrid vs Arsenal terminaron empatando a un gol en los primeros 90 minutos de la semifinal. Ahora, los dirigidos por el Simeone buscarán redondear el pase a la gran final del torneo cuando visiten a los Gunners el próximo martes en el Emirates Stadium.