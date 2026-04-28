Atletico Madrid vs Arsenal: dónde, cuándo y a qué hora ver la semifinal de la UEFA Champions League

La máxima competición de clubes en el mundo entra en su fase más crítica y emocionante. El Estadio Riyadh Air Metropolitano se prepara para ser una olla a presión en un duelo que no solo pone en juego un boleto a la gran final, sino que enfrenta a dos de las filosofías tácticas más influyentes de la última década.

Working hard ahead of Wednesday 💪 pic.twitter.com/SCqQ3xIC0D — Atlético de Madrid (@atletienglish) April 27, 2026

El Atlético de Madrid y el Arsenal se enfrentarán en una de las semifinales más atractivas de la UEFA Champions League 2026, en un duelo que marcará el rumbo hacia la final del torneo continental. El partido de ida se disputará el miércoles 29 de abril en Madrid, escenario donde los rojiblancos buscarán tomar ventaja ante un rival que llega en gran momento.

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El historial y la guerra de estilos

El “Cholismo” de Diego Pablo Simeone, caracterizado por su resiliencia defensiva y contragolpes letales, se medirá ante la propuesta estética y de posesión de Mikel Arteta. Con la ilusión renovada de conquistar su primera “Orejona”, ambos conjuntos llegan en un momento físico envidiable, prometiendo 90 minutos de alta tensión en la capital española.

El historial entre estos dos equipos es corto pero muy intenso. El antecedente más recordado se remonta a las semifinales de la Europa League en 2018, donde el Atlético de Madrid logró imponerse tras un agónico empate en Londres y una victoria por la mínima en España. Sin embargo, este Arsenal de 2026 es un equipo mucho más maduro y con una plantilla llena de estrellas jóvenes que buscan revancha histórica.

El equipo dirigido por Diego Simeone afronta su sexta semifinal de Champions, con la intención de volver a una final europea tras varios intentos fallidos en la última década. Atlético llega con una identidad sólida basada en su orden defensivo y transiciones rápidas, características que han definido su estilo en competiciones internacionales.

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Por su parte, el Arsenal se presenta como uno de los conjuntos más dinámicos del torneo. El club londinense ha destacado por su juventud y capacidad ofensiva, elementos que lo han llevado a eliminar rivales de peso en rondas previas. Su clasificación a semifinales reafirma el crecimiento del proyecto deportivo y lo coloca como un contendiente serio al título.

Atlético de Madrid vs Arsenal: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: Miércoles 29 de abril

HORA: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Riyadh Air Metropolitano

TV: HBO Max y el canal TNT